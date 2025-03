Krstić za Pink: Đilas se oblatio pokušavajući da se opravda, a profesori jedini imaju finansijsku korist od tragedije u Novom Sadu (VIDEO)

Nebojša Krstić, marketinški stručnjak, govoreći o izjavi Dragana Đilasa o ubistvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, kaže da je Đilas praveći šalu o eksplozivu u gumi izrazio želju da neko eliminiše Vučića.

Krstić je rekao da je Đilas oblatio sebe pokušavajući da se opravda.

- Nisam siguran da razume šta je rekao, ali gledaoci razumeju. Ta zluradost je nešto što se vrati čoveku, to je loša karma... Nije to dobra stvar - kazao je Krstić za Pink.

Krstić se osvrnuo i na blokadu Srbije i rekao da su jedini koji su imali profit od tragedije u Novom Sadu u stvari profesori.

- Neko će reći da je to prejaka izjava, ali profesor Čedomir Antić je isto to rekao...On je principijelan čovek i rekao je, otprilike, da jedina kategorija u društvu koja ima finansijske koristi od pada nadstrešnice imaju profesori Univerziteta i da se on zbog toga ne oseća dobro. U moralnom smislu oseća se kao neko ko se okoristio smrću 15 ljudi - kazao je Krstić.

Predrag Azdejković, urednik magazina Optimist, nadovezao se rekavši da mu to liči na reketiranje.

- Kada zapretite, ja ću tebi da pravim haos, ako ti meni ne daš pare, to je mafija čista - ocenio je Azdejković.

Kako je rekao, oni ne žele rešenje problema, nego samo što veći haos.

- Što duže ovo traje, to njima bolje... Nije ovo njima dovoljno, njima treba prelazna vlada, što je izgleda glavni cilj, kako doći do vlasti bez izbora, jer na izborima - opet će da puknu - istakao je Azdejković.

Marjan Rističević, narodni poslanik, govoreći o sednici Narodne skupštine koja je zakazana za sutra kaže da po pitanju prvog seta koji je, kako kaže, namenjen prosvetnim neradnicima i dodeli novca bez rada, za rad, da ne očekuje da će biti velika opstrukcija.

- To je profesorski zahtev, nije studentski, nije ni plenumaški. Koliko ja vidim, profesori su rešili da unovče tugu za tragediju u nadstrešnici i da uzmu novac. Ja sam protiv, ali ću glasati za, da pokušamo i na taj način da zaustavimo ono što u zemlji izaziva ekonomsku stagnaciju - kazao je Ristićević.

