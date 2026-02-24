NASILJE - PRVA TAČKA BLOKADERSKOG PROGRAMA: Bjelogrlić opet izgubio nerve i nasrnuo na influensera (VIDEO)

Glumac blokader Dragan Bjelogrlić ušao je u sukob sa jednim influenserom koji ga je snimao dok je sedeo za stolom.

Bjelogrlić je udario telefon kojim ga je influenser snimao.

Ovo nije prvi put da Bjelogrlić ispoljava nasilje, pa je tako tukao reditelja Gagu Antonijevića, a zbog čega je i osuđen.

Očigledno je da je prva tačka blokaderskog programa upravo nasilje. Duže od godinu dana blokaderi nasilno sprečavaju građane Srbije da se kreću, a njihovi lideri se sve češće fizički obračunavaju sa neistomišljenicima.