Skandalčina! Aneli otkrila da je Luka lagao da je Baja bolestan, pa napljuvala Biljanu: Pravi i gasi profile, samo gleda korist! (VIDEO)

Žestok sukob za stolom!

Voditelj emisije "Pitanja gledalaca", Milan Milošević, naredno pitanje pročitao je Luki Vujoviću.

- Rekao si da si se u osmici sprdao sa Aneli, kako si se iz sprdnje verio sa njom, da li ti je onda i veridba bila sprdnja - glasilo je pitanje.

- Ne, nije mi bila sprdnja veridba. Anita je meni nabrajala neke stvari iz prethodnog odnosa, ja sam joj rekao da nije tako, ja sam se u početku sprdao, išao kod Sandre kada se posvađamo, pa me je Aneli tada s punim pravom napadala. Ona meni uvek upoređuje sa onim tamo odnosom, ja sam joj rekao: "ne daj Bože da ti radim ono što sam radio u početku Aneli", vremenom su se pojavile emocije, pa sam je i zavoleo. Nije bila veridba sprdnja - rekao je Luka.

- Kada ovo slušam šta radi njegovoj majci napolju, meni ovo izgleda sve kao rijaliti. Ovo što slušam za Biljanu i kakve izjave daje za Anitu, to mi je sve deža vi. Smatram da su neke prepiske uhvaćene verovatno od Biljane, nije ona to za bajaderu sigurno prokomentarisala javno, nije džaba Tamara objavila te prepiske. Sve ono što je radila Biljana sa mnom i ovde podržavala našu ljubav, ima priču za rijaliti, za javnost. Njegova mama je veliki rijaliti igrač, jer je njegova mama bila ta koja je potencirala da on uđe u ovu sezonu - rekla je Aneli.

- Da odgovorim Aneli Ahmić, jako mi je drago što govori da je moja majka rijaliti fanatik, koliko znam, moja majka ne komentariše Uroša Stanića, Milenu Kačavendu... - rekao je Luka.

- Sakrivao je poruke s majkom od mene, kada sam nahvatala, ona bi me zvala i tražila opravdanje da su morali da pišu nešto privatno - rekla je Ahmićeva.

- Moguće da je neiskrena kada priča o onome što oseća, bolje mi je i to, nego da imam porodicu koja će da blati i da ismejava 30 učesnika i to javno. Moja majka ne omalovažava ovde ove ljude, već se bazira na odgovore kada dobije pitanja šta misli o devojci. Fanatici su tvoji, a ne moji - rekao je Luka.

- Tvoja majka gleda korist, moju majku boli briga ko će joj pogledati stori. Tvoja mama pravi profile, gasi svoje i radi spletke. Tvoja majka je obolela od rijalitija, mama ti je fanatik, moraš to da prihvatiš - rekla je Aneli.

- Ona je ćutala kada je taj neki pisao mom ocu da treba da umre od raka - urlao je Vujović.

- Lagao si da ti je tata bolestan, spreman si na sve pi*ko smrdljiva - rekla je Ahmićeva.

- Sada je rekla i potvrdila je da je istina da sam bio protiv toga da uđem ovde - rekao je Luka.

- Daj bre bolesniče, skakavac! Ko bi njemu (Asmin) pomogao?! Što bih ja njemu pomogla?! - rekla je Aneli.

- Ko sada brani čoveku da vidi dete, je l' Luka - urlao je Vujović.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić