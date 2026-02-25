Ministar Gašić: Priprema napada na predsednika je otvoreni udar na državu i ustavni poredak

Ovo nije samo pretnja predsedniku Republike, već otvoreni napad na institucije države Srbije i brutalni pokušaj destabilizacije ustavnog poretka. Svako ko je do danas pokušavao da relativizuje huškačku kampanju protiv Aleksandra Vučića, sada više nema pravo na izgovore – poručio je ministar vojske Bratislav Gašić.

On je naglasio da priprema nasilnog napada na predsednika i njegovu porodicu predstavlja najopasniji vid političkog ekstremizma i direktan poziv na linč, koji prevazilazi svaku granicu demokratskog delovanja.

– U demokratskim državama vlast se menja isključivo na izborima, a političke razlike rešavaju se argumentima, a ne pretnjama, nasiljem i zločinačkim planovima. Svaki pokušaj fizičkog ugrožavanja legitimno izabranih predstavnika države je otvoreni udar na državu i ustavni poredak – istakao je ministar odbrane.

Gašić je upozorio da se ne radi o izolovanom incidentu, već o posledici dugogodišnje, sistematske kampanje demonizacije, targetiranja i poziva na nasilje.

– Ovo je krajnji rezultat višegodišnjeg trovanja javnog prostora, u kojem se bez odgovornosti poziva na rušenje vlasti, haos i bezvlašće. Srbija je jaka država. Ima snage i kapaciteta da zaštiti svoj ustavni poredak, predsednika Republike i bezbednost građana. Pokušaji zastrašivanja i nasilja neće proći – zaključio je ministar odbrane.