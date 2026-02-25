Određeni ljudi imaju cilj da na bilo koji način eliminišu predsednika Srbije, pa makar bilo u pitanju i ubistvo, rekao je za Novo jutro na TV Pink Predrag Jeremić, urednik informatie portala Pink.rs.
Jeremić je, komentarišući hapšenje muškaraca koji su pripremali ubistvo predsednika Srbije, ali i komentare određenih opozicionih medija i pristalica o tome kako je sve namešteno, rekao da je strašno to uopšte dovoditi u pitanje, ističući da smo svi videli kakve su pretnje bile i na društvenim mrežama, ali i javno izrečene.
- Verujem da je napravljena greška od samog početka pošto ti ljudi nisu sankcionisani kada su se pojavljivali sa takvim monstruoznim idejama, pa su se čak pojedinci i utrkivali da budu gori jedni od drugih, ko će veću i monstruozniju pakost za predsednika da smisli - rekao je Jeremić.
Kako kaže, njihov je cilj da na bilo koji način eliminišu predsednika Srbije, pa makar bilo u pitanju i ubistvo.
- Znate koliko labilnih ljudi ima svuda, na koje možete da utičete da se priprema i učini neko krivično delo. Ja verujem da će istraga potvrditi i u ovom slučaju da postoji neka ozbiljnija grupa iza njih - rekao je Jeremić.
Jeremić je rekao da je normalno očekivati da se pojavljuju laži, da se udara na institucije, kao i da se plasiraju lažne optužbe.
Prosečna plata premašila 1.000 evra
Jeremić je rekao da je uspostavljena stabilnost zemlje, kao i da je normalno da plate rastu. - Što je država bogatija, biće veća primanja, veća kupovna moć građana, ali ne verujem da ćemo u ovim medijima neći nešto o tome da se pohvali povećanje, da se pohvali da smo uspeli da dođemo do toga - rekao je Jeremić.
Glavni urednik Srpskog telegrafa Borko Kašanski, rekao je da sa tim nema šale, podsetivši da je ovo država u kojoj je ubijen premijer pre 23 godine.
- Sećamo se šta je prethodilo njegovom ubistvu, kakva je kampanaj bila. Totalna dehumanizacija i laži, da bi doveli do toga da ga je legitimno ubiti - rekao je Kašanski.
Autor: A.A.