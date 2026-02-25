Jeremić: Od samog početka trebalo je sankcionisati one koji su se pojavljivali sa monstruoznim idejama, sa idejom da napakoste predsedniku Srbije! (VIDEO)

Određeni ljudi imaju cilj da na bilo koji način eliminišu predsednika Srbije, pa makar bilo u pitanju i ubistvo, rekao je za Novo jutro na TV Pink Predrag Jeremić, urednik informatie portala Pink.rs.

Jeremić je, komentarišući hapšenje muškaraca koji su pripremali ubistvo predsednika Srbije, ali i komentare određenih opozicionih medija i pristalica o tome kako je sve namešteno, rekao da je strašno to uopšte dovoditi u pitanje, ističući da smo svi videli kakve su pretnje bile i na društvenim mrežama, ali i javno izrečene.

- Verujem da je napravljena greška od samog početka pošto ti ljudi nisu sankcionisani kada su se pojavljivali sa takvim monstruoznim idejama, pa su se čak pojedinci i utrkivali da budu gori jedni od drugih, ko će veću i monstruozniju pakost za predsednika da smisli - rekao je Jeremić.

Kako kaže, njihov je cilj da na bilo koji način eliminišu predsednika Srbije, pa makar bilo u pitanju i ubistvo.

- Znate koliko labilnih ljudi ima svuda, na koje možete da utičete da se priprema i učini neko krivično delo. Ja verujem da će istraga potvrditi i u ovom slučaju da postoji neka ozbiljnija grupa iza njih - rekao je Jeremić.

Jeremić je rekao da je normalno očekivati da se pojavljuju laži, da se udara na institucije, kao i da se plasiraju lažne optužbe.

Prosečna plata premašila 1.000 evra Jeremić je rekao da je uspostavljena stabilnost zemlje, kao i da je normalno da plate rastu. - Što je država bogatija, biće veća primanja, veća kupovna moć građana, ali ne verujem da ćemo u ovim medijima neći nešto o tome da se pohvali povećanje, da se pohvali da smo uspeli da dođemo do toga - rekao je Jeremić.

Glavni urednik Srpskog telegrafa Borko Kašanski, rekao je da sa tim nema šale, podsetivši da je ovo država u kojoj je ubijen premijer pre 23 godine.

- Sećamo se šta je prethodilo njegovom ubistvu, kakva je kampanaj bila. Totalna dehumanizacija i laži, da bi doveli do toga da ga je legitimno ubiti - rekao je Kašanski.

Autor: A.A.