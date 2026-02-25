AKTUELNO

Politika

Jeremić: Od samog početka trebalo je sankcionisati one koji su se pojavljivali sa monstruoznim idejama, sa idejom da napakoste predsedniku Srbije! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Određeni ljudi imaju cilj da na bilo koji način eliminišu predsednika Srbije, pa makar bilo u pitanju i ubistvo, rekao je za Novo jutro na TV Pink Predrag Jeremić, urednik informatie portala Pink.rs.

Jeremić je, komentarišući hapšenje muškaraca koji su pripremali ubistvo predsednika Srbije, ali i komentare određenih opozicionih medija i pristalica o tome kako je sve namešteno, rekao da je strašno to uopšte dovoditi u pitanje, ističući da smo svi videli kakve su pretnje bile i na društvenim mrežama, ali i javno izrečene.

- Verujem da je napravljena greška od samog početka pošto ti ljudi nisu sankcionisani kada su se pojavljivali sa takvim monstruoznim idejama, pa su se čak pojedinci i utrkivali da budu gori jedni od drugih, ko će veću i monstruozniju pakost za predsednika da smisli - rekao je Jeremić.

Foto: TV Pink Printscreen

Kako kaže, njihov je cilj da na bilo koji način eliminišu predsednika Srbije, pa makar bilo u pitanju i ubistvo.

- Znate koliko labilnih ljudi ima svuda, na koje možete da utičete da se priprema i učini neko krivično delo. Ja verujem da će istraga potvrditi i u ovom slučaju da postoji neka ozbiljnija grupa iza njih - rekao je Jeremić.

Jeremić je rekao da je normalno očekivati da se pojavljuju laži, da se udara na institucije, kao i da se plasiraju lažne optužbe.

Prosečna plata premašila 1.000 evra

Jeremić je rekao da je uspostavljena stabilnost zemlje, kao i da je normalno da plate rastu. - Što je država bogatija, biće veća primanja, veća kupovna moć građana, ali ne verujem da ćemo u ovim medijima neći nešto o tome da se pohvali povećanje, da se pohvali da smo uspeli da dođemo do toga - rekao je Jeremić.

Glavni urednik Srpskog telegrafa Borko Kašanski, rekao je da sa tim nema šale, podsetivši da je ovo država u kojoj je ubijen premijer pre 23 godine.

- Sećamo se šta je prethodilo njegovom ubistvu, kakva je kampanaj bila. Totalna dehumanizacija i laži, da bi doveli do toga da ga je legitimno ubiti - rekao je Kašanski.

Autor: A.A.

#Jutarnji program

#Novo jutro

#Predrag Jeremić

#TV Pink

POVEZANE VESTI

Politika

Jeremić: Sankcije NIS-u su još jedan pokušaj da Srbija promeni mišljenje, da uvede sankcije Rusiji i da se okrene ka SAD! (VIDEO)

Politika

Jeremić: Zakon mora da bude isti prema svima! U borbi protiv korupcije neće biti zaštićenih!

Politika

Jeremić: Opozicija je u strahu, jer su svesni da će ostvariti daleko lošiji rezultat nego na prethodnim izborima! (VIDEO)

Politika

'POSETA VUČIĆA MOSKVI JE JAKO BITNA' Predrag Jeremić za Pink: Tekovine rata i sve žrtve se ne smeju zanemariti

Politika

'SVET JE U OPRAVDANOJ PANICI OD IZBIJANJE VEĆIH SUKOBA' Jeremić: Koliko god da smo nečiji prijatelji, ne možemo biti za rušenje međunarodnog prava! (V

Politika

'UDARILI SU NA INSTITUCIJU PREDSEDNIKA SRBIJE, SAMIM TIM I NA VEĆINSKI DEO SRBIJE' Jeremić o novim 'performansima' blokadera u Čačku: Nemaju politiku,