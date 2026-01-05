'SVET JE U OPRAVDANOJ PANICI OD IZBIJANJE VEĆIH SUKOBA' Jeremić: Koliko god da smo nečiji prijatelji, ne možemo biti za rušenje međunarodnog prava! (VIDEO)

Treba da budemo saglasni sa predsednikom Srbije koji je rekao da je, kada je međunarodno pravo u pitanju, na delu snaga jačeg i očigledno da jeste, rekao je urednik informativne rubrike portala Pink.rs Predrag Jeremić.

Komentarišući situaciju u svetu, događaje u Venecueli i eventualne moguće naredne mete Donalda Trampa, Jeremić je rekao da nakon ovoga što smo videli u prethodna dva dana, ništa ne može da nas iznenadi.

- Treba da budemo i saglasni sa predsednikom Srbije koji je rekao da je u pitanju snaga jačeg i očigledno da jeste. Svi moramo da budemo na oprezu, svet je u jednoj opravdanoj panici od mogućunosti izbijanja većih sukoba - rekao je Jeremić.

Kako kaže, koliko god da smo nečiji prijatelji, ne možemo biti za način na koji se ruši međunarodno pravo.

- Mi smo to osetili i na našim leđima 1999. godine, kao i svih godina tokom rata u bivšoj Jugoslaviji, kada su nam nepravedno uvedene sankcije, kada smo bombardovani i na kraju kada pokušavaju da nam otmu deo teritorije - rekao je Jeremić.

Ističe da smo se danas opet vratili u jedan poljuljani period i da sa pravom možemo biti zabrinuti za to šta može da se dogodi kada je u pitanju ceo svet.

- Videćemo na kraju šta je postignuto kada je bila kineska delagacija na sastanku. Ne verujem da će Amerika uspeti da se baš toliko opušteno zaigra sa Kinom. Ako su dogovorili neki naftni aranžman sa Venecuelom, nisam uveren da će SAD moći toliko da se opuste i da sve rezerve nafte plasiraju za svoje fabrike, sigurno će Kina tražiti ono što je dogovorila - rekao je Jeremić.

Kako kaže, Kina, ali ni Rusija, pa ni Indija nisu spremne da dozvole da sva nafta ode SAD, ukoliko su svesni da su te rezerve iscrpeljenje, dodaje da neće sigurno sve prepustiti amerikancima.

- Biće zanimljivo videti i optužnicu i odbranu Nikolasa Madura. On je ipak odabran od naroda za predsednika, bez obzira što ga neki nisu priznavali - rekao je Jeremić.

Ističe da ne postoji ni jedan dokaz da je Venecuela distribuirala narkotike u SAD, sve je bilo, kako dodaje, sumnja se, veruje se, ali dokaza nije bilo.

Komentarišući stav Evrope, dodaje da je ona sigurno podeljena po ovom pitanju. Ističe da su svi uplašeni, da su vojne baze drugih zemalja svuda po svetu.

- Naša vojna doktrina je takva da sigurno nećemo dati bilo kom neprijatelju, koji se usudi da napadne našu zemlju, da prepustimo naša bogatstva. Ali, imaćemo sve veće podele u EU kada je u pitanju kršenje međunarodnog prava - rekao je Jeremić.

Autor: A.A.