Mali: Prosečna plata u Srbiji prvi put iznad 1.000 evra – uspeh svih građana

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da je prosečna plata u Srbiji po prvi put u istoriji prešla iznos od 1.000 evra, ističući da je to uspeh svih građana i zahvaljujući njihovom poverenju u sprovođenje ekonomske politike.

„Da budem precizan, prosečna zarada u decembru prošle godine iznosila je 124.089 dinara, što je 1.057 evra. Ovo je prvi put u istoriji naše zemlje da plata prelazi magičnih 1.000 evra“, rekao je Mali, podsećajući da je plan „Srbija 2025“ predviđao dostizanje ovog cilja još 2019. godine.

Ministar je naglasio i da je prosečna penzija nakon povećanja 1. decembra prošle godine dostigla 485 evra, dok je minimalna zarada od 1. januara 551 evro, što predstavlja rekordne vrednosti za Srbiju. „Za sve tri stavke – prosečnu platu, prosečnu penziju i minimalnu zaradu – ispunili smo obećanja koja smo dali građanima“, istakao je Mali.

On je najavio i naredne ciljeve: prosečna plata od 1.400 evra, prosečna penzija od 650 evra i minimalna zarada od 650 evra do 2027. godine, u okviru programa „Srbija 2027“. Takođe, već u naredne dve nedelje biće predstavljeni planovi „Srbija 2030“ i „Srbija 2035“.

Mali je podsetio i na investicione projekte u zemlji, uključujući izgradnju auto-puteva, brzih saobraćajnica, vodovodne i kanalizacione mreže, novih škola i bolnica, naglašavajući da rast BDP-a Srbije za ovu godinu projektovan na 3 odsto, a naredne godine očekuju 5 odsto, što bi moglo da učini Srbiju jednom od najbrže rastućih ekonomija u Evropi.

„Srbija se nije predala, već raste i pokazuje da odgovornom ekonomskom politikom možemo i znamo da pobeđujemo“, zaključio je Mali.

Autor: D.S.