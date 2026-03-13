MINISTAR MALI: Prosečna plata u Bajinoj Bašti pre 2012. godine 300 evra, danas više od 800 evra

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali rekao je danas, tokom posete Bajinoj Bašti, da je pre 2012. godine prosečna plata u ovom mestu bila oko 300 evra, dok je danas preko 800 i dodao da "čak 1.500 ljudi više ima posao".

Mali je naveo da mu je cilj tokom posete Bajinoj Bašti bio da razgovara sa meštanima i da čuje njihove sugestije i kritike.

"Mnogo toga se dobro desilo u Bajnoj Bašti u proteklih deset godina. Ja sam samo kao ministar finansija gledao recimo prosečnu platu i broj zaposlenih. Prosečna plata bila je u proseku 300 evra, danas je preko 800. Danas 1500 ljudi više ima posla danas nego 2012. godine. To su stvari koje su dobre, ali ima puno toga što treba da uradimo", rekao je Mali novinarima nakon obilaska nekoliko domaćinstava u Bajinoj Bašti.

Dodao je i da u ovom mestu mnogo toga treba da se promeni, najviše kada je u pitanju sređivanje lokalnih puteva.

"To je bio nekako i osnovni problem ili zamerka. Nedostaje nam da što bolje povežemo sela. Ovaj domaćin kojeg sam danas ovde, domaćinstvo Bošković, bavi se stočarstvom. Neophodno je da bi cisterna za mleko došla normalnim putem, neophodno je da imamo taj put kako treba, tako da ćemo da se potrudimo da sve to uradimo kako treba. Već imamo neki budžet koji nije mali za 35 kilometara lokalnih puteva ovde u Bajnoj Bašti pa da gledamo da taj budžet poveća kako bi svi ovi ljudi taj osnovni problem koji trenutno imaju i rešili", dodao je on.

Mali je naveo da postoji puno stvari koje su unapređene u Bajinoj Bašti u prethodnih nekoliko godina.

"Menjamo drvene stubove za betonske stubove, a time se obezbeđuje i stabilno snabdevanje strujom. Ima tu puno stvari koje smo uradili, ali i puno stvari koje treba da uredimo. Važno je da komuniciramo, važno je da pričamo i ono što je predsednik Vučić rekao, svi mi treba da budemo jedna velika porodica. U toj porodici imate i problema, imate i uspeha na kraju krajeva, imate i lepih i manje lepih trenutaka. Zato su nam ovi izbori 29. marta možda i najvažniji u istoriji. Jednostavno moramo da pokažemo da smo jedna porodica, Moramo da pokažemo da uprkos svim ovim globalnim izazovima, ratovima, konfliktima u celom svetu, možemo da budemo složni i jedinstveni, kako bismo ovu našu Srbiju gurali da bude bolje i lepše mesto za našu decu", dodao je Mali.

Pozvao je građane da daju glas daju listi "Aleksandar Vučić – Bajina Bašta, naša porodica" i dodao da je to lista koja će garantovati mir i stabilnost, ali i dalji ekonomski rast i razvoj ove opštine, kao i cele Srbije.

Predsednik opštine Bajina Bašta Milenko Ordagić izjavio je da su najveći problem građanima ovog mesta putevi i voda.

"Ono što jeste važno da imamo obećanje. Imamo obećano 35 kilometara puta u vrednosti 500 miliona", rekao je on i dodao da je sa ministrom finansija razgovarao o tome da u realizaciju projekta krenu što pre.

Naveo je i da je u Bajinoj Bašti u protekle četiri godine urađeno šest kilometara puta.

"Međutim, ima dosta puteva koji nisu asfaltirani, tako da nam je to sada u planu i sigurno ćemo u narednom periodu, odnosno vrlo brzo, krenuti u asfaltiranje", dodao je on.

Autor: Iva Besarabić