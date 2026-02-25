AKTUELNO

Politika

'IVICE, DRUŽE, BORI SE' Miloš Vučević uputio podršku ministru: Nikad se nisi predavao, svi smo uz tebe (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/milosvucevic ||

Predsednik SNS Miloš Vučević oglasio se nakon vesti da je ministar Ivica Dačić u teškom stanju u bolnici.


- Ivice, druže, bori se! Nikad se nisi predavao. Svi smo uz tebe! - napisao je Vučević.

Dačića je u bolnici posetio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, o tome čitajte u posebnoj vesti.

Lekar koji brine o ministru otkrio je da je Dačićevo stanje trenutno veoma teško, da se nalazi se u jedinici intenzivnog lečenja i na mehaničkoj ventilaciji, odnosno, na respiratoru.

Podsetimo, Dačiću se stanje iznenada, naglo pogoršalo u poslednjih nekoliko dana, a danas je primljen na bolničko lečenje, gde mu je konstatovana upala oba plućna krila. Više godina boluje od šećerne bolesti i drugih pridruženih bolesti, a Dačića je bukvalno u bolnicu "oterao" predsednikRepublike Srbije Aleksandar Vučićkada je video da otežano dišena komemoraciji Vladislavu Jovanoviću.

Autor: D.Bošković

