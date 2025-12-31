AKTUELNO

Vučević: Vučić pokazao celom svetu jačinu Srbije

Povodom vesti da je NIS dobio licencu američkog OFAK-a za nastavak rada do 23. januara, oglasio se predsednik SNS Miloš Vučević.

Malo je država u svetu koje bi izdržale ono što je Srbija zahvaljujući politici predsednika Vučića, rekao je danas predsednik SNS Miloš Vučević.

Uprkos tome što više od osamdeset dana
kap nafte nije došla u Srbiju preko Janafovog naftovoda, naša država je održala punu energetsku stabilnost i jačinu, naglasio je Vučević, i dodao da bi Srbija davno bila razorena u svakom smislu da na njenom čelu nije Aleksandar Vučić, koji vodi odgovornu i domaćinsku politiku.

Koliko građani Srbije veruju svom predsedniku dokazuje i činjenica da nijednog trenutka, nisu ni paničili, a još važnije, nisu ni osetili nestašicu nafte i naftnih derivata.

Čestitam predsedniku i građanima, Srbija je pobedila, zaključio je Vučević.

