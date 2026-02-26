ANS: Svaki oblik pretnje i pokušaj zastrašivanja novinara apsutno neprihvatljiv

Hitno saopštenje Asocijacije novinara Srbije.

- Asocijacija novinara Srbije najoštrije osuđuje brutalne pretnje upućene direktoru Srpskog telegrafa, Saši Milovanoviću, putem anonimnog pisma. Apsolutno je nedopustivo da novinari zbog svog rada dobijaju pretnje, a pogotovo da te pretnje ostanu nekažnjene. Od nadležnih institucija ne zahtevamo samo istragu, već hitno hapšenje i najstrože kažnjavanje odgovornih. Uz punu podršku kolegi Milovanoviću, ističemo da je svaki oblik pretnje i pokušaj zastrašivanja novinara apsutno neprihvatljiv i direktan napad na pravo javnosti da bude informisana- piše u saopštenju.

Autor: Jovana Nerić