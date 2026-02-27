BRNABIĆ O OPTUŽBAMA BORKA STEFANOVIĆA: SNS podršku traži od građana Srbije, blokaderi iz bivše vlasti od stranaca

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je fundamentalna razlika između Srpske napredne stranke (SNS) i blokadera iz bivše vlasti to što SNS, ukoliko bi tražila podršku za ostajanje na vlasti, tražila bi je od građana Srbije, a oni se oslanjaju i očekuju podršku od stranaca.

- Oni misle da je potrebna podrška i pomoć stranaca da bi bili na vlasti u Srbiji. Mi mislimo da je potrebna podrška i pomoć i poverenje građana Srbije. I to je fundamentalna razlika između nas iz Srpske napredne stranke i ovih blokadera iz bivše vlasti kao što je Borko Stefanović - kazala je Brnabić u Budimpešti odgovarajući na pitanje novinara kako komentariše tvrdnje Borka Stefanovića da ona, ali i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, navodno idu po svetu i "obećavaju sve samo da bi opstali na vlasti".

Brnabić je navela da je zamenik predsednika Stranke slobode i pravde Borko Stefanović opet krenuo od sebe.

Ukazala je da u SNS-u smatraju da je za pobedu na izborima u Srbiji potrebno da postoji većinska podrška građana Srbije, a ne stranaca.

- Ukoliko tražimo tu podršku da dalje nastavimo da vodimo Srbiju, tu podršku ćemo uvek tražiti u Srbiji. Ne glasaju Danci na izborima u Srbiji. Ne glasaju ni Mađari koji žive u Mađarskoj, glasaju Mađari koji imaju naše državljanstvo. Ne glasuju ni Kazahstanci, glasa naš narod - istakla je Brnabić.

Prema njenim rečima, ono što ona radi u Mađarskoj ili Danskoj, kao i ono što radi predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Kazahstanu, predstavlja borbu za Srbiju.

Istakla je da su to otvoreni razgovori sa tim partnerima, bili oni naklonjeni Srbiji ili manje naklonjeni Srbiji, otvoreni razgovori o tome šta se u Srbiji dešava i šta može zajedno da se radi.

Brnabić je dodala da, dok je stranka Borka Stefanovića bila na vlasti, oslanjali su se na strance, a i sada, kada su u opoziciji, opet se oslanjaju na strance, misleći da će stranci da ih dovedu na vlast.

- Mi sa strancima imamo dobre odnose, partnerske odnose, možemo otvoreno da govorimo o stvarima o kojima se ne slažemo, borimo se za interese Srbije, ali od stranaca mi ne tražimo da nas dovedu na vlast ili da nas zadrže na vlasti. To je suverena odluka našeg naroda i svih naših građana - naglasila je Brnabić.

Autor: A.A.