VUČIĆ ZAVRŠIO POSETU KAZAHSTANU: Premijer Bektenov ga ispratio na aerodrom u Astani

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić završio je dvodnevnu posetu Kazahstanu, a na aerodromu u Astani ispratio ga je predsednik Vlade Republike Kazahstan Olžas Bektenov.

Predsednik Vučić se tokom posete sastao sa predsednikom Kazahstana Kasimom-Žomartom Tokajevim, kao i sa premijerom Olžasom Bektenovim.

Vučiću je u predsedničkoj palati "Akorda" u Astani priređen svečani doček uz najviše državne počasti, a predsednik Kasim-Žomart Tokajev uručio mu je Orden zlatnog orla, najviše državno odlikovanje Kazahstana.

Tokajev je u čast Vučića priredio svečani ručak, a dvojica predsednika su učestvovala i na plenarnom sastanku delegacija Srbije i Kazahstana.

Srbija i Kazahstan danas su razmenili deset potpisanih bilateralnih dokumenata o saradnji.

Predsednik Vučić je u društvu predsednika Vlade Kazahstana Olžasa Bektenova obišao i vojnu izložbu u okviru fabrike Beskaru, kao i Međunarodni finansijski centar i Međunarodni centar za veštačku inteligenciju koji se nalaze u kompleksu nekadašnjeg Ekspa 2017.

Autor: A.A.