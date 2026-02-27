AKTUELNO

Politika

VUČIĆ POSETIO DAČIĆA U KLINIČKOM CENTRU! Ovo su najnovije informacije o stanju ministra: Rano je za prognoze...

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Aleksandar Vučić posetio je Ivicu Dačića u Kliničkom centru nakon povratka iz Kazahstana. Dačićevo zdravstveno stanje je stabilno, ali ozbiljno.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić po povratku iz Kazahstana je posetio potpredsednika Vlade i ministra unutrašnjih poslova Ivicu Dačića u Kliničkom centru Srbije, gde je Dačić hospitalizovan zbog ozbiljnog zdravstvenog stanja i upale pluća.

pročitajte još

VUČIĆ ZAVRŠIO POSETU KAZAHSTANU: Premijer Bektenov ga ispratio na aerodrom u Astani

Predsednik Vučić nalazio se ispred Kliničkog centra Srbije zajedno sa Zlatiborom Lončarom, kao i pomoćnikom direktora za pulmologiju Spasojem Popevićem.

Foto: TV Pink Printscreen

- Rano je za prognoze, on je sada stabilno. Borimo se, radimo sve što je u našoj moći i više od toga. Nadamo se najboljem. Držimo se dokaza, videćemo u narednih 48 sati šta je. Nešto je stabilizovano, mora ovde još da se radi - rekao je pomoćnik direktora za pulomologiju Spasoje Popević.

Podsetimo, povodom zdravstvenog stanja ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića, koji je hospitalizovan zbog obostrane upale pluća, ranije danas se oglasio lekar zadužen za njegovo lečenje - pomoćnik direktora za pulmologiju Spasoje Popević.

Autor: D.Bošković

#Aleksandar Vučić

POVEZANE VESTI

Politika

'LEKARI KAŽU...' Vučić jutros posetio Dačića: Ovo su najnovije informacije o njegovom zdravstvenom stanju

Politika

Oglasio se Klinički centar Srbije: Ovo su najnovije informacije o zdravstvenom stanju ministra Dačića

Politika

Predsednik Srbije će posetiti Dačića: Ministar unutrašnjih poslova u teškom stanju

Politika

'U POSLEDNJEM TRENUTKU JE UKAZANA LEKARSKA POMOĆ' Oglasio se Darko Glišić o zdravstvenom stanju Ivice Dačića

Svet

OGLASILA SE BOLNICA: Ovo su NAJNOVIJE informacije o stanju Roberta Fica

Svet

STABILNO, ALI SLOŽENO! Vatikan se oglasio sa najnovijim informacijama o zdravstvenom stanju pape Franje, koji je već 24 dana u bolnici