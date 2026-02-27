VUČIĆ POSETIO DAČIĆA U KLINIČKOM CENTRU! Ovo su najnovije informacije o stanju ministra: Rano je za prognoze...

Aleksandar Vučić posetio je Ivicu Dačića u Kliničkom centru nakon povratka iz Kazahstana. Dačićevo zdravstveno stanje je stabilno, ali ozbiljno.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić po povratku iz Kazahstana je posetio potpredsednika Vlade i ministra unutrašnjih poslova Ivicu Dačića u Kliničkom centru Srbije, gde je Dačić hospitalizovan zbog ozbiljnog zdravstvenog stanja i upale pluća.

Predsednik Vučić nalazio se ispred Kliničkog centra Srbije zajedno sa Zlatiborom Lončarom, kao i pomoćnikom direktora za pulmologiju Spasojem Popevićem.

- Rano je za prognoze, on je sada stabilno. Borimo se, radimo sve što je u našoj moći i više od toga. Nadamo se najboljem. Držimo se dokaza, videćemo u narednih 48 sati šta je. Nešto je stabilizovano, mora ovde još da se radi - rekao je pomoćnik direktora za pulomologiju Spasoje Popević.

Podsetimo, povodom zdravstvenog stanja ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića, koji je hospitalizovan zbog obostrane upale pluća, ranije danas se oglasio lekar zadužen za njegovo lečenje - pomoćnik direktora za pulmologiju Spasoje Popević.

Autor: D.Bošković