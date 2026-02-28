AKTUELNO

Evo kako izgledaju fer izbori u Danskoj, zemlji koja nama stalno drži lekcije: Bez ikakve najave, raspisani 26. februara za 24. mart...

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Naime, bez ikakve naznake i najave, izbori u Danskoj raspisani su 26. februara, za 24. mart, dakle, kampanja će trajati manje od mesec dana.

Neposredno pre raspisivanja izbira se po hitnom postupku glasalo o meri za dodelu tzv. prehrambenih čekova u ukupnoj vrednosti od oko 4,5 milijardi DKK (približno 604 miliona evra). S obzirom na to da je mera namenjena za oko dva miliona korisnika, to znači da je prosečna vrednost po osobi oko 2.250 DKK, odnosno okvirno 300 evra po korisniku.

Odmah nakon usvajanja ove mere u parlamentu, premijerka Mete Frederiksen raspisala je vanredne izbore!!!

Porodice sa decom: 670 evra ukupno po porodici koja ispunjava uslove (prima dečji i omladinski dodatak i ima nizak prihod — osnovica prihoda u 2025. godini ispod 63.612 evra).

Samci/pojedinci (penzioneri/lica na socijalnim davanjima): 335 evra po osobi.

Studenti: 134 evra, oslobođeno poreza.

Logično je da se postavi pitanje šta bi bilo da se ovako nešto desilo u našoj zemlji.

Autor: Pink.rs

