BRNABIĆ: U svetu koji gori Srbija ima nadu zahvaljujući odgovornoj politici (FOTO)

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić oglasila se povodom zaoštravanja globalne situacije, ističući da je Srbija uspela da sačuva stabilnost i sigurnost uprkos urušavanju međunarodnog pravnog poretka.

„Srbija ima nadu“

Brnabić je u svojoj objavi na društvenoj mreži Iks (X) ukazala na kontrast između globalne neizvesnosti i situacije u našoj zemlji:

- Kada svet bukvalno gori. Kada se ne zna šta donosi sutra. Kada nema više međunarodnog pravnog poretka. Kada oni koji su važili za oaze mira i blagostanja razmišljaju da li će, i gde, dočekati bombe. Srbija ima nadu - poručila je predsednica Skupštine.

Dugogodišnja priprema sistema

Ona je naglasila da trenutna bezbednost države nije slučajna, već rezultat dugogodišnjeg rada na jačanju zemlje.

- Neko je godinama radio na tome da budemo bezbedni, spremni i sigurni - zaključila je Brnabić, aludirajući na politiku predsednika Aleksandra Vučića u svetlu aktuelnih dešavanja na Bliskom Istoku i drugim kriznim žarištima.

Autor: D.S.