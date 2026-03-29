ANA BRNABIĆ PRIJAVILA NASILJE SVIMA U SVETU: Ovo su sramne i lažne optužbe i pokušaj izvrtanja stvarnosti! (FOTO)

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije i međunarodni sekretar SNS Ana Brnabić se oglasila povodom blokaderskog nasilja na izborima i pozvala mnoge svetske institucije da reaguju.

Na nalogu na Iks ona je napisala:

"Ovo su sramne i lažne optužbe i pokušaj izvrtanja stvarnosti.

Postoje dokumentovani video dokazi da je pristalica takozvanog „studentskog pokreta“ napao aktiviste Srpske napredne stranke (SNS) u Bajinoj Bašti.

U Boru su pristalice „studentskog pokreta“ došle ispred prostorija SNS-a da prete i napadnu naše aktiviste. Povredili su nekoliko ljudi biber-sprejom, a jedan aktivista SNS-a završio je sa slomljenom rukom.

Takođe u Boru, fizički su zaustavili nasumičan automobil, napali vozača i ukrali papire iz njegovog auta, da bi se ispostavilo da su ukrali samo račun za njegovu privatnu kupovinu.

U Aranđelovcu je grupa žena napadnuta od strane istog „studentskog pokreta“.

U Kladovu su pokušali da upadnu u naš kol-centar, a jedna medijska stanica (N1) je čak ušla u naš kol-centar (koji su potpuno legitimni u svakoj zemlji) kako bi targetirala i uznemiravala ljude. N1 je takođe targetirao naš kol-centar u Aranđelovcu.

These are shameful and false accusations and an attempt to twist reality.



There is documented video evidence of a supporter of the so- called “student movement” attacking Serbian Progressive Party (SNS) activists in Bajina Bašta.



In Bor, the supporters of the "student… https://t.co/2s7mcnmHL9 pic.twitter.com/luV6YFzRvm — Ana Brnabic (@anabrnabic) 29. март 2026.

Kupovina glasova od strane „studentskog pokreta“ je dokumentovana u Aranđelovcu.

U Smederevskoj Palanci, deset pristalica „studentskog pokreta“ napalo je i povredilo jednog aktivistu SNS-a bez ikakvog razloga i sakrilo registarske tablice kako ne bi mogao da ih prijavi policiji.

Ovo je samo kap u moru terora i zastrašivanja koje „studentski pokret“ i njihovi pristalice danas sprovode nad ljudima, kako nad aktivistima SNS-a, tako i nad običnim građanima, u svih deset lokalnih samouprava gde se danas održavaju izbori. Lično sam dobio poruke ljudi iz Bajine Bašte koji su očajni jer su oni i njihove porodice napadnuti i dobili pretnje smrću od strane pristalica „studentskog pokreta“.

Važno je napomenuti da su institucije Srbije izdale rekordan broj akreditacija za posmatrače na lokalnim izborima za ovih 10 lokalnih samouprava – ukupno 6.752. Ako smo želeli da pobedimo nasiljem i zastrašivanjem, zašto bismo obezbedili prisustvo ovolikog broja posmatrača?

Stalno spinovanje ne doprinosi demokratiji. Jednaka pravila i dosledna, neselektivna primena vladavine prava — to doprinosi."

Autor: Jovana Nerić