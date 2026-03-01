Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović oglasila se povodom jezivog transparenta sa likom predsednika Vučića koji su blokaderi nosili na skupu u Nišu, gradu cara Konstantina.

Ministarka je u svojoj objavi na Instagramu poručila sledeće:

- Da su blokaderski umovi oboleli to smo znali odavno, ali najnoviji primer jezivog rituala i izvrgavanja vere i Hristovih muka ruglu, preko lika predsednika Vučića, je primer dubokog opsesivnog, psihičkog poremećaja monstruma koji ne pokazuju samo da im ništa nije sveto, već da u svojoj duši nemaju nikavu vrednost - ni moralnu, ni pravoslavnu, niti bilo koju drugu. Zgrožena sam kao i većina građana ove zemlje. Ne postoji komentar koji može da opiše ovo što se desilo u Nišu, rodnom gradu cara Konstantina Velikog. I kako je njegov značaj za hrišćanstvo nemerljiv u vremenu u kom je živeo, tako je, sigurna sam, značaj našeg predsednika kroz njegovu politiku za razvoj i napredak Srbije ogroman! To je ono što boli i što je neoprostivo za one koji bi Srbiju da predaju na tanjiru onima kojima služe i koji su i pokazali da ne znaju da vode ovu zemlju! Naprotiv, urnisali su je za vreme svoje vladavine onako kako je nisu urnisali ni oni koji su je osvajali i gledali kao plen! Nikada nećemo ustuknuti pred ovakvima, jer verujemo u politiku oličenu u Aleksandru Vučiću i Milošu Vučeviću. Ta politika Srbiji je dala nadu za svetliju budućnost, budućnost dece koja se u njoj rađaju i koja će se rađati! Oprosti im Gospode jer ne znaju šta rade! - napisala je Mesarović.

