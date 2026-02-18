Ministarka Mesarović o snabdevanju električnom energijom: Radnici na terenu danonoćno, situacija stabilna

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović oglasila se povodom situacije sa snabdevanjem električnom energijom u pojedinim delovima zemlje do koje su dovele vremenske neprilike.

Ona je navela da kada je reč o snabdevanju električnom energijom na teritoriji naše zemlje situacija je daleko stabilnija i vremenske prilike se stabilizuju što daje priliku da mogu da se saniraju kvarovi.

- Ono što se poslednjih sati pojavilo je jak vetar na jugu zemlje koji nam otežava prilaz brdskim područjima. I pored te činjenice ekipe su na terenu i radiće do kasno u noć i dok se ne saniraju u celosti svi kvarovi na elektrodistributivnoj mreži. I dalje je najveći fokus na Zlatiborskom okrugu, gde postoje problemi u Bajinoj Bašti, Čajetini, Požegi, Užicu, ali su ti kvarovi u najvećoj meri sanirani i očekujemo da će u narednim satima biti u celosti uspostavljeno uredno snabdevanje kada je u pitanju Zlatiborski okrug - rekla je ministarka.

Mesarović je najavila i da kada je u pitanju čitava zemlja do podneva će biti stabilna situacija.

- Sve ekipe su raspoložive, velika zahvalnost. Idemo do poslednjeg domaćinstva. Prema nalogu predsednika Republike nećemo stati. Sve komunalne službe su na terenu - zaključila je.

Autor: S.M.