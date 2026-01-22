Mesarović: Situacija kada je reč o snabdevanju električnom energijom u Srbiji stabilna

Ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je danas da je situacija, kada je reč o snabdevanju električnom energijom na teritoriji Srbije, apsolutno stabilna.

Mesarovićeva je, na sednici Republičkog štaba za vanredne situacije, rekla da se ponekad dese neki manji kvarovi, koje ekipe, kako je dodala, promptno rešavaju.

Prema njenim rečima, trenutno stanje je apsolutno ispod nekih 50 potrošača bez struje, a bilo je i iskakanja mreže u Novoj Varoši, koji su promtno rešeni.

"To smo promptno rešili, u roku čini mi se dva sata. Mi i dalje radimo na trajnom otklanjanju kvarova koji su predstavljali velike kvarove, ali ne postoji nikakva smetnja kada je u pitanju uredno snabdevanje strujom, poput recimo Majdanpeka, gde smo za samo jedno poslepodne podigli čak 40 stubova", navela je Mesarovićeva.

Kako je dodala, ekipe i dalje kontinuirano rade na trajnom otklanjanju kvara koji se dogodio usled pada stabala.

Mesarovićeva je navela da se, shodno vremenskim prilikama, ne očekuju veće neprilike.

"Pripravni smo, zajedno sa Sektorom za vanredne situacije, reagovaćemo promptno i brzo gde god bude to neophodno. Dobro smo rasporedili određene rezerve agregata, takođe u saradnji sa Sektorom za vanredne situacije. Apsolutno smo obezbedili dovoljne količine agregata da u slučaju bilo kakve potrebe možemo hitno da reagujemo, pre svega kad su vitalni objekti u pitanju", navela je ministarka.

Mesarovićeva je dodala da se krenulo sa pripremom drugačijih, odnosno povoljnijih, boljih, pogodnih tehničkih rešenja kad je u pitanju Moravički, Zlatiborski, Mačvanski i Kolubarski okrug.

Reč je o tehničkim rešenjima koja će obezbediti rekonstrukciju dalekovoda.

"Očekujemo u narednom periodu da ćemo ta tehnička rešenja imati spremna, odnosno izrađenu projektnu tehničku dokumentaciju po kojoj ćemo vršiti neke rekonstrukcije. Ponavljam i ovom prilikom da su apsolutno svi kvarovi se dogodili usled pada stabala, tako da u tom smislu nam ne bi pomoglo ni da su izvršena eventualno neka dodatna ulaganja koja u ovom smislu trenutno nisu potrebna, osim sada predloženih tehničkih rešenja koja će biti drugačija te će nam ta mreža biti dostupnija", navela je Mesarovićeva.

Kako je pojasnila, neće se nalaziti u nepristupačnim područjima kojima je teško prići i gde je prvo potrebno ukloniti sneg, pala stabla i sve ostalo što je neophodno kao preduslov da bi uopšte se radilo na otklanjanju kvara.

Mesarovićeva je rekla da je Institut za standardizaciju preuzeo sve standarde koji se tiču oblasti nadzemnih vodova, da je Vlada u kontaktu sa svim elektroenergetskim preduzećima koja treba i da preuzmu standarde i da se taj ukupan zakonski okvir reši.

"U kontaktu smo sa vodoprivrednim preduzećima, zatim sa 'Srbijašumama' i svim ostalim vodoprivrednim preduzećima koja se nalaze na portfoliju Ministarstva privrede. U sredu ćemo imati jedan veliki sastanak, kolegijum sa svim preduzećima, kako bi sagledali apsolutno sve kapacitete u pogledu i mehanizacije i punilica i peska i džakova i svega što je neophodno kako bi imali jedinstven spisak svega onoga čime raspolažemo, a u slučaju potrebe reagovanja u nekim vanrednim situacijama", navela je ministarka Mesarović.

Autor: A.A.