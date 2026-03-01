OGLASIO SE MUP POVODOM HAPŠENJA U LOZNICI: Kokanović traktorom udario policajce, pa probio zaštitnu ogradu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Šapcu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Loznici, uhapsili su Z. K. (50) zbog sumnje da je izvršio krivična dela napad na službeno lice i ometanje službenog lica u vršenju dužnosti.

Sumnja se da je Z. K., učesnik protesta i blokade u Loznici, nakon završetka skupa traktorom udario dvojicu policijskih službenika, oglušivši se o naređenje da se zaustavi. Policajci su tom prilikom zadobili lake telesne povrede.

Nakon incidenta, osumnjičeni je probio zaštitnu ogradu i kretajući se suprotnim smerom stigao do Graničnog prelaza Trbušnica, gde je i uhapšen. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden tužilaštvu.

Takođe, u Policijsku stanicu Loznica dovedeno je još dvanaest lica koja su odbila naredbu policije da odblokiraju granični prelaz. Protiv njih će biti podnete krivične prijave zbog ometanja službenog lica u vršenju dužnosti.

Kokanović je tokom današnjeg protesta poljoprivrednika probio ogradu i pokušao da blokira državnu granicu, čime je onemogućio normalno kretanje građana na Graničnom prelazu Trbušnica.

Autor: D.S.