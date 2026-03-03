'AKO VEĆ ŽELE DA ČUJU ŠTA MISLIM, REĆI ĆU JOŠ JEDNOM!' Jovanov: Da Vučić nije bio na vlasti za vreme blokada, u Srbiji bi buknuo građanski rat!

Šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov istakao je za TV Pink da blokadere boli to, što je u danu kada je na Bliskom istoku nastao haos, predsednik Srbije istakao da je u našoj zemlji obezbedio mir i stabilnost.

Govoreći o napadima na njega od strane Šolakovih medija, Jovanov kaže da nivo šlihtanja od strane Dragana Đilasa Vučiću, još nije uspeo da dosegne.

- On će mi biti uzor, pratiću njegov primer... Ja sam po njima ''priznao da živimo u islamskoj repubilici''... Ne pada mi na pamet da objašnjavam, ljudi su gledali ''Hit tvit'', ljudi su gledali, i da je nešto čudno primetili bi bilo šta sporno. Ja sam imao situacije da nešto kažem, da se to izokrene, al da nešto ne kažem, pa da mi se to inputira da sam rekao, to nisam doživeo. Oni se sada time bave... Gde sam ja to rekao? Ja sam rekao, da se bilo ko našao na Vučićevom mestu, da bi izgubio mirnoću u delovanju, fokus, smirenost, došlo bi do eskalacije... Ako žele da čuju šta mislim, ja mislim da, da nije Vučić bio na čelu države za to vreme, došlo bi do građanskog rata. To im je bio zadatak od mentora iz Zagreba - kaže Jovanov.

- Gledao sam prilog, i vidim šta je njima zasmetalo. Podivljali su jer smo u subotu kada je počeo haos na Bliskom istoku, rekli da je Vučić obezbedio mir i stabilnost. Njih je to zabolelo - dodao je Jovanov.

Pozivam Mladena Nenadića i Zagorku Dolovac da me procesuiraju, dodao je Jovanov na vest o njegovom hapšenju.

Jovanov je prokomentarisao i sramne napade na ministra unutrašnjih poslova Ivicu Dačića, gde pojedini na najstrašniji mogući način udaraju na njegovo stanje, što su ranije radili i sa minstrom za javna ulaganja Darkom Glišićem.

- Ja sam zaprepašćen, nadam se da ovo vide ljudi iz SPS-a. Da vide, šta misle oni, za koje misle da su im budući partneri. Pre svega, da vide šta misle o stanju Ivice Dačića. Ova tri bića sumnjive higijene, ne znam šta da kažem. Ljudi u SPS-u treba da razmisle. Strašno je šta se desilo Ivici, šta su prošli sve, i on i njegova porodica. Ali dobro je da vide šta im misle ovi, koji su ih kao, do juče, čekali rađirenih ruku - rekao je Jovanov.

Potom je Jovanov, komentarišući sramno razapinjanje lutke sa likom predsednika Vučića u Nišu, istakao da je ovo još jedan čin pokušaja dehumanizacije predsednika i njegove porodice.

- Sve ide iz hrvatske kuhinje, našli su uzor u tome. Butno je da ovo Šolakovo propagandno smeće, već 14 godina priprema atmossferu za likvidaciju Vučića. Delegitimizacijom Vučića, dehumanizacijom, kriminalizacijom i njega i njegove dece to rade. Spremaju ubistvo, i drže protest za puštanje potencijalnih koljača dece, i prave politički program... Žao mi je što niste pitali ljude, evo ispred Pinka, da zaustavljaju ljude i da pitaju kako se zovu premijer i predsednik hrvatske. Od 50 prolaznika, ne biste imali 5 ljudi koji znaju - dodao je Jovanov.

Govoreći o hapšenju Zdravka Kokanovića Jovanov kaže da je takvo nasilje postala njihova normalnost.

- Vozi kontra smerom na autoputu. Oni legitimizuju nasilje. Setite se Sanje Eker iz Novog Sada koja kaže da je sve normalno što se demoliraju i spaljuju SNS prostorije. Oni bi sutra govorili da je bilo malo klanja na ulici, ali je sve u redu... U tom delu, oni su eto, pokazali... Bliži se kraj svemu ovome, drago mi je da nećemo imati medijske propagandne akcije. Neće biti normalizacije svega nenormalnog - kaže Jovanov.

Imamo medijski deo Šolakovog propagandnog terorističkog smeća, i sudstvo sa njima sada, dodao je Jovanov.

Autor: D.Bošković