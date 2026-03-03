Ekspo poslovna aplikacija za povezivanje srpske privrede sa svetom

Kompanija EXPO 2027 d.o.o. Beograd će od maja pokrenuti poslovnu digitalnu aplikaciju namenjenu privrednicima iz Srbije kako bi se povezali sa stranim kompanijama, ostvarile saradnju i kako bi se na taj način otvorila globalna vrata srpskoj privredi.

„Naš najvažniji cilj je da srpska privreda maksimalno iskoristi potencijal izložbe i prisustvo celog sveta kod nas, i to je apsolutni prioritet kompanije EXPO“, rekao je direktor te kompanije Danilo Jerinić. Stoga se i pravi poslovna aplikacija koja je zapravo most imeđu naše privrede i kompanija više od 135 zemalja koje dolaze sledeće godine u Beograd.

„U pitanju je jednostavna aplikacija u kojoj će naši privrednici moći da kreiraju svoje profile i po oblasti koja ih zanima da vide koje kompanije će biti prisutne ta tri meseca sledeće godine. Tako će moći da stupe u kontakt sa kim žele i obrnuto, vide raspoloživo vreme i organizuju sastanak u nekoj od mnogih sala koje smo za ove namene obezbedili“, rekao je Jerinić. On je dodao da je Ekspo izuzetna platforma koja će nam otvoriti vrata sveta i upravo zato to sve domaće kompanije treba da se uključe što pre i spreme svoje portfolije.

Tokom Ekspa osmišljeno je 93 dana biznis programa, hiljade konferencija i sastanaka, ali će i same zemlje, kojih danas brojimo preko 135, dovoditi svoje privredne delegacije i organizovati svoje investicione konferencije. „Sigurno da će upravo rezultat svega ovoga biti mnogo novih saradnji i investicija baš u našu zemlju“, rekao je Jerinić i istakao da ovakvu priliku ne smemo propustiti.

Sve zemlje su u obavezi da otvore zvanične firme preko APR-a, a upravo preko tih firmi biće angažovani srpski privrednici, i to najrazličitijih struka, od advokata, računovođa, arhitekata, inženjera, dizajnera, umetnika, konobara, kuvara, menadžera, marketinga, obezbeđenja, higijeničara, dobavljača hrane i pića, tehnike i slično. Pre održavanja Ekspa fokus će biti na oblastima koje su ključne zemljama za otvaranje i promociju njihovih paviljona: od projektovanja, izgradnje, rasvete, enterijera, audio-vizuelne opreme, umetnika do marketinga.

„Ekspo će predložiti listu domaćih kompanija iz svake oblasti kako bi strane zemlje osetile sigurnost da imaju sve što im je potrebno, baš ovde kod nas i zato pozivam sve kompanije koje žele da se uključe, da budu angažovane da se obrate na komercijalizacija@expobelgrade2027.org“, podvukao je direktor Ekspa.

Kompanija EXPO, Vlada Republike Srbije i partnerske organizacije iz oblasti turizma kreiraju pakete u kojima će stranci moći da kupe karte za, primera radi, dva dana posete Ekspu i tri dana po Srbiji, kako bi se dodatno podstakli da obiđu lepe krajeve naše zemlje, rekao je on. „Očekujemo milione turista koji će posetiti razne krajeve Srbije, privreda će cvetati u svakom kraju naše zemlje i to je upravo i najveći značaj Ekspa 2027 Beograd, jer predstavlja motorni razvoj cele ekonomije i generiše nove investicije, nova radna mesta, nove puteve, bolnice, škole i sve što je Srbiji potrebno“, zaključio je on.

Autor: D.Bošković