Bulatović: Đilas je sinonim za zlo i nasilje u Srbiji

Poslanik SNS-a Dejan Bulatović žestoko je kritikovao Dragana Đilasa, optužujući ga za korupciju, porodično nasilje i destabilizaciju Srbije, pišu mediji.

"Dragan Đilas, zakleti neprijatelj svega što je pošteno i pristojno govori o ulasku Srbije u Evropsku Uniju. Da nije tužno bilo bi čak i komično.

Da li pod vladavinom prava Dragan Đilas smatra lopovsku kombinatoriku koja je u njegov džep donela 619 miliona eura? Da li pod nezavisnim pravosuđem smatra isto ono Tužilaštvo koje uporno okreće glavu od njegovih sumnjivih poslova, prljave politike i nepatvorene mržnje i agresije koju širi na sve strane, a o kojoj svedočimo, slušamo i čitamo naširoko godinama unazad? Ili misli na one koji nemo ćute kada on i njegovi sledbenici prizivaju nasilnu smenu vlasti i Aleksandra Vučića? Da li su za njega borba protiv korupcije, mreže firmi, medijski sekundi koje je preprodavao, ili posečeni platani u Bulevaru? Najskuplji most preko Ade? Podzemni kontejneri, preplaćeni softveri? Ili Dragan Đilas pod vladavinom prava smatra nekažnjivost za dokazano porodično nasilje? Mogao bih ovako napraviti neprekidan niz gadosti čiji je tvorac ovaj propali politički ekstraprofiter.

Dok je Đilas bio na vlasti, Srbija je virila iz mišije rupe. Opljačkana, ponižena i devastirana. Da je pravde, ovaj politički monstruozni klovn bi odavno bio deo tog mračnog doba kojim je vladao do 2012. No, ako je suditi po rezultatima izbora u Mionici gde je osvojio svega 1% glasova, jasno je da ono što ova polirička protuva pokušava da postugne nema nikakvu podršku naroda.

Mržnja je teška bolest Dragane Đilas, leči se, a Srbija ide dalje u pobede sa Aleksandrom Vučićem", istakao je Bulatović.

Autor: D.S.