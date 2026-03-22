Bulatović: ĐILAS NI SAMOMOM SEBI NE VERUJE

Poslanik SNS-a Dejan Bulatović oštro je odgovorio na izjavu Dragana Đilasa.

- Đilasova „Evropa 2030“ je samo nova šarena laža majstora manipulacije i političkog profiterstva. Novi pokušaj Dragana Đilasa da se građanima Srbije predstavi kao nekakav vizionar i „evropski putokaz“ do 2030. godine nije ništa drugo nego vrhunsko licemerje čoveka koji je decenijama kočio napredak ove zemlje radi sopstvenih interesa. Dok se danas krije iza parola o Evropskoj uniji, narod dobro pamti da je Đilasov jedini pravi „plan i program“ uvek bio i ostao – punjenje sopstvenih džepova i destabilizacija Srbije - navodi Bulatović i dodaje:

Smešno je i uvredljivo kada o evropskim standardima govori čovek koji je simbol netransparentnosti i političkog mešetarenja. Njegova obećanja o 2030. godini su samo još jedan u nizu praznih marketinških trikova namenjenih onima koji zaboravljaju kako je Srbija izgledala dok je on njome upravljao iz senke i direktno. Njegova „vizija“ je vizija Srbije u kojoj on ponovo kontroliše tokove novca, dok građani ostaju taoci njegovih bolesnih ambicija.

Bulatović ističe da Dragan Đilas nije nikakav most ka Evropi.

- Naprotiv, on je najveća prepreka modernoj, stabilnoj i ekonomski jakoj Srbiji. Svaki njegov nastup je pokušaj da se dodvori stranim centrima moći, dok istovremeno kod kuće pokušava da izazove nemire i podeli narod. Njegova politika „šargarepe na štapu“ više ne prolazi – građani Srbije znaju da su pod vlašću Aleksandra Vučića evropske integracije proces koji donosi fabrike, puteve i bolji životni standard, a ne samo prazna slova na papiru kakva Đilas nudi - smatra on i dodaje:

Srbija ne sme i neće dozvoliti da je u prošlost vrate oni koji su je jednom već opustošili. Đilasove bajke o 2030. godini su samo paravan za pokušaj povratka na vlast bez izbora, jer on zna da ga narod neće. Može Đilas da piše kakve god hoće proglase, ali istina je jedna: on je prošlost, a Srbija ide napred bez njega i uprkos njemu. I nikad neće moći da prevari narod u Srbiji, Srbija je uz predsednika Srbije, Aleksandra Vučića.

