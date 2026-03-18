JOVANOV: Sve bi ovo možda i bilo zanimljivo da Đilas nije bio na vlasti i delima pokazao kako zamišlja nezavisno pravosuđe

Narodni poslanik Milenko Jovanov odgovorio je na izjavu Dragana Đilasa da "svi će Vučići, Mali, Brnabićke, Veselinovići i ostali ići u zatvor".

- I sve bi ovo možda i bilo zanimljivo da Dragan Đilas nije bio na vlasti i delima pokazao kako zamišlja nezavisno pravosuđe. Svaki kandidat za sudiju i tužioca morao da dobije podršku opštinskih odbora njegove stranke. I mrtvog čoveka izabrali za sudiju. Jer, šta je smrt da bi dovela u pitanje sprovođenje odluke žutog lokalnog odbora?! - izjavio je Jovanov i dodao:

И све би ово можда и било занимљиво да @DraganDjilas није био на власти и делима показао како замишља независно правосуђе.



Сваки кандидат за судију и тужиоца морао да добије подршку општинских одбора његове странке. И мртвог човека изабрали за судију. Јер, шта је смрт да би… https://t.co/QWciIOhXZg — Миленко Јованов (@MilenkoJovanov) 18. март 2026.

I nikoga u toj stranci da mu kaže: "Nemoj o slobodnom pravosuđu. Da ga nismo reformisali na našim opštinskim odborima i doveli naše tužioce koji neće da nas optužuju i svoje sudije koji neće da nas osuđuju, nikada sa robije ne bismo izašli. Bolje preskoči temu"

Autor: Pink.rs