'A, DA, VUČIĆ JE KRIV' Brnabić pravo u metu posle evakuacije iz Dubaija: Bravo za Srbiju i Er Srbiju! Ko beše kriv što Er Srbija postoji?

Predsednica Skupštine Ana Brnabić podsetila je danas "ko je kriv" što Er Srbija uopšte postoji jer da ne postoji postavlja se pitanje šta bi bilo s našim ljudima zarobljenim u najgorim situacijama širom sveta, a nije prvi put...

Država Srbija prva je u regionu započela evakuacione letove iz područja zahvaćenih sukobom SAD i Izraela protiv Irana i bezbedno dovela ne samo naše državljane kući u Srbiju nego i državljane okolnih zemalja poput BiH, Crne Gore, Hrvatske, Severne Makedonije...

Tim povodom oglasila se i predsednica Skupštine Brnabić koja je podsetila da ništa od toga ne bi bilo moguće da Srbija nema svoju nacionalnu avio-kompaniju i da se upravo u ovakvim situacijama vidi borba odnosno "krivica" Aleksandra Vučića što je insistirao na tome.

Tim povodom ona je na mreži X napisala sledeće:

- Bravo za Srbiju i za Er Srbiju! Ko je beše kriv što AirSerbia postoji? A, da - Aleksandar Vučić!

- Sećam se koliko je kritikovan tokom osnivanja ove naše nacionalne kompanije, koliko su i tada dežurni dušebrižnici pričali da nama nacionalna avio-kompanija nije potrebna, da neće biti uspešna, da će građani plaćati njeno osnivanje, da Vučić ne zna šta radi.... Setimo se danas koliko nam je pomogla tokom različitih kriza - u izbavljanju naših građana, u pomaganju građanima iz svih država regiona, u dopremanju vakcina i medicinske opreme tokom COVID pandemije. Koliko puta su nas učinili ponosnima. #VučićJeKriv...

Autor: D.Bošković