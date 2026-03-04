AKTUELNO

'A, DA, VUČIĆ JE KRIV' Brnabić pravo u metu posle evakuacije iz Dubaija: Bravo za Srbiju i Er Srbiju! Ko beše kriv što Er Srbija postoji?

Izvor: Kurir, Foto: TANJUG/ANA PAUNKOVIĆ ||

Predsednica Skupštine Ana Brnabić podsetila je danas "ko je kriv" što Er Srbija uopšte postoji jer da ne postoji postavlja se pitanje šta bi bilo s našim ljudima zarobljenim u najgorim situacijama širom sveta, a nije prvi put...

Država Srbija prva je u regionu započela evakuacione letove iz područja zahvaćenih sukobom SAD i Izraela protiv Irana i bezbedno dovela ne samo naše državljane kući u Srbiju nego i državljane okolnih zemalja poput BiH, Crne Gore, Hrvatske, Severne Makedonije...

Tim povodom oglasila se i predsednica Skupštine Brnabić koja je podsetila da ništa od toga ne bi bilo moguće da Srbija nema svoju nacionalnu avio-kompaniju i da se upravo u ovakvim situacijama vidi borba odnosno "krivica" Aleksandra Vučića što je insistirao na tome.

Tim povodom ona je na mreži X napisala sledeće:

- Bravo za Srbiju i za Er Srbiju! Ko je beše kriv što AirSerbia postoji? A, da - Aleksandar Vučić!

- Sećam se koliko je kritikovan tokom osnivanja ove naše nacionalne kompanije, koliko su i tada dežurni dušebrižnici pričali da nama nacionalna avio-kompanija nije potrebna, da neće biti uspešna, da će građani plaćati njeno osnivanje, da Vučić ne zna šta radi.... Setimo se danas koliko nam je pomogla tokom različitih kriza - u izbavljanju naših građana, u pomaganju građanima iz svih država regiona, u dopremanju vakcina i medicinske opreme tokom COVID pandemije. Koliko puta su nas učinili ponosnima. #VučićJeKriv...

Autor: D.Bošković

