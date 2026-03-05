Siniša Mali najavio Program Srbija 2030-2035: Godine razvoja - brze pruge, zdravstvo, AI i obrazovanje u fokusu

Ako me pitate na šta sam posebno ponosan jeste što svaki put kada predstavimo neki program i kada damo neko obećanje mi to obećanje ispunjavamo, naglasio je Siniša Mali, prvi potpredsednik vlade i ministar finansija.

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je da će u narednih par dana biti predstavljen program razvoja Srbije 2030 -2035, koji predviđa veća ulaganja u veštačku inteligenciju i obrazovanje, zdravstvo i energetiku, kao i završetak izgradnje mreže autoputeva i brzih saobraćajnica u zemlji, kao i brzih pruga.

- Mi ćemo u narednih par dana predstaviti i program Srbija 2030-2035, ali ono ako me pitate na šta sam posebno ponosan jeste što svaki put kada predstavimo neki program i kada damo neko obećanje - mi to obećanje ispunjavamo. I taj kredibilitet smo, ja mislim, izgradili na pravi način kada su građani Srbije u pitanju - rekao je Mali odgovarajući na pitanja novinara tokom obilaska radova na izgradnji Paviljona Srbije na Ekspo gradilištu u Surčinu.

Na pitanje da li se Program 2030-2035 bazira na rešavanju nekih malo većih problema budući da smo svedoci šta se dešava na globalnom nivou, Mali je rekao:

- Prvo što se plana tiče, videćete u narednih par dana, ali mislim da su prioriteti nekako jasni, i o tome je predsednik već i govorio. Dakle, mi moramo da investiramo više u ono što je budućnost, to je veštačka inteligencija, to je obrazovanje. Moramo da investiramo više u zdravstvo, dakle ne samo u infrastrukturu nego i kvalitet usluga. Moramo više da investiramo u energetiku.

Mali je ukazao da jednostavno za deset godina sa svim ovim razvojem i data centrima, nećemo imati odakle da uzimamo struju.

- Mi moramo da nastavimo da gradimo i završimo mrežu autoputeva i brzih saobraćajnica, da nastavimo da gradimo i te brze pruge. To moramo da uradimo jer time privlačimo nove investitore, nove fabrike, na kraju krajeva saobraćaj je bezbedniji, sigurniji, brže se putuje. To su stvari koje moramo da uradimo. A ono što je po meni sada prioritet, kao što vidite, i tako smo, da vas vratim, samo 2019. godine, kada smo predstavili taj plan Srbija 2025, niko nije anticipirao ni koronu, niko nije mogao da pretpostavi da će biti i rat u Ukrajini, pa se desio", rekao je Mali.

Kako je rekao, pored programa prioritet ostaje i povećanje plata, penzija i minimalne zarade.

- Videćete sve kako planiramo da to ide do 2030. godine. Ali sada, po meni, danas, sutra je ono o čemu je predsednik govorio, samo da vidimo kako ćemo da odgovorimo na ovaj izazov kada su cene gasa porasle, kada su cene sirove nafte porasle, da vidimo da na našim pumpama građani to ne osete i da maksimalno ublažimo taj negativan efekat - rekao je Mali.

Autor: A.A.