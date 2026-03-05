Piper: Šest meseci od pokušaja linča, a optužnice nigde (VIDEO)

Novinar Uroš Piper podsetio je da je danas tačno šest meseci od pokušaja linča policijskih službenika MUP-a Republike Srbije ispred ulaza na Filozofski fakultet u Novom Sadu, ali da nikakva optužnica nije podneta.

Zarobljeno pravosuđe ostaje najveći problem u Srbiji. I to je i dan-danas problem, započinje analitičar Uroš Piper.

- Danas je tačno šest meseci od pokušaja linča policijskih službenika MUP-a Republike Srbije ispred ulaza na Filozofski fakultet u Novom Sadu. Sećate se, 5. septembra 2025. godine, kada je rulja, rulja u bukvalnom smislu te reči, pokušala da linčuje i da ubije pripadnike MUP-a Srbije koji su obezbeđivali ulaz u zgradu fakulteta - pita Piper i dodaje:

- Tada to, sećate se i toga dobro, tada to N1 i Nova S navodno nisu videli. Baš slučajno od tog dana nisu imali kamere na protestu ispred ulaza u fakultet, nego su kamere bile pomerene nekih 200–300 metara dalje, pa se nije videlo šta se dešava u prvom trenutku ispred ulaza u fakultet. Nije se videla rulja, linč, rulja koja pokušava da pobije policajce - ističe on.

Podseća i na to da je tada uhapšeno više lica.

- I znate dokle je stigao postupak? Postupak je trenutno u fazi dokaznih radnji pred Osnovnim javnim tužilaštvom u Novom Sadu. Šest meseci nije odmakao od početka. Šest meseci zarobljeno tužilaštvo štiti blokadere.

Ističe da je jedanaest policajaca tada povređeno.

- Od toga su dvojica zadobila teške telesne povrede. Šest meseci kasnije svi blokaderi su na slobodi, nema optužnice. Pod hitno mora da se reši taj najveći problem koji postoji danas u državi Srbiji. Pod hitno moraju pravi tužioci da zauzmu pravo mesto. Verujem da će se to uskoro i dogoditi - zaključuje Piper.

Autor: A.A.