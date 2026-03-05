AKTUELNO

Strane zastave, strane službe: Ima li iko među blokaderima da radi za Srbiju?! (VIDEO)

Nekolicina blokadera okupila se ispred Palate pravde u Beogradu da podrži blokaderskog ideologa Čedomira Stojkovića.

Ono što je posebno privuklo pažnju u vezi sa ovim inače minornim skupom je ukrajinska zastava koju je razvio jedan od Stojkovićevih saboraca.

Gotovo istovremeno sa ovim blokaderskim performansom, raskrinkani su i njihovi sastanci sa stranim agentima.

Kada se obe stvari stave u zajednički kontekst, jednostavno pitanje se samo nameće. Ima li neko od blokadera da radi za Srbiju?

