BOLEST BLOKADERA! Isplivale nove monstruozne PRETNJE Vučiću: Tečo, što ga ne zgazi?!

Nekolicina samozvanih blokadera okupila se sinoć u Čačku kako bi još jednom pokušala da izazove haos, ali su doživeli totalni fijasko.
Od najavljivanog "velikog skupa" ostala je samo šaka jada koja je svoj bes iskalila na kartonu, a danas nastavila da svoju mržnju kanališe isključivo ka predsedniku Srbije.
Naime, jedan od blokadera sa šabačke blokaderske grupe izneo je jezive pretnje smrću predsedniku Aleksandru Vučiću.
19. јануар 2026.
- Moj teča je kriv što je AV došao na vlast, 2009. u Džordža Vašingtona, dok je bio u kolima propustio je žvalavog na pešačkom prelazu - piše izvesni Darko Gajić.
Na ovu besramnu poruku reagovala je i izvesna Milena, koja je napisala:
- Uuuuh tečo, što ne dodade gas - piše u poruci.
Ovo je još jedan u nizu dokaza da blokaderi nemaju nikakvu politiku, osim mržnje prema predsedniku Srbije.
Autor: Pink.rs