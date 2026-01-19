AKTUELNO

Politika

BOLEST BLOKADERA! Isplivale nove monstruozne PRETNJE Vučiću: Tečo, što ga ne zgazi?!

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/MARKO ĐOKOVIĆ ||

Nekolicina samozvanih blokadera okupila se sinoć u Čačku kako bi još jednom pokušala da izazove haos, ali su doživeli totalni fijasko.

Od najavljivanog "velikog skupa" ostala je samo šaka jada koja je svoj bes iskalila na kartonu, a danas nastavila da svoju mržnju kanališe isključivo ka predsedniku Srbije.

Naime, jedan od blokadera sa šabačke blokaderske grupe izneo je jezive pretnje smrću predsedniku Aleksandru Vučiću.

- Moj teča je kriv što je AV došao na vlast, 2009. u Džordža Vašingtona, dok je bio u kolima propustio je žvalavog na pešačkom prelazu - piše izvesni Darko Gajić.

Na ovu besramnu poruku reagovala je i izvesna Milena, koja je napisala:

- Uuuuh tečo, što ne dodade gas - piše u poruci.

Ovo je još jedan u nizu dokaza da blokaderi nemaju nikakvu politiku, osim mržnje prema predsedniku Srbije.

Autor: Pink.rs

#Aleksandar Vučić

#Politika

#SNS

#Srbija

#blokaderi

#predsednik

#pretnje

