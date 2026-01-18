ŠAKA JADA U ČAČKU! Blokaderi se obrukali kao nikad: Gađali Vučića jajima, pa se razišli podvijenog repa! (VIDEO)

Sramne scene večeras u Čačku! Nekolicina samozvanih blokadera okupila se kako bi još jednom pokušala da izazove haos, ali su doživeli totalni fijasko. Od najavljivanog "velikog skupa" ostala je samo šaka jada koja je svoj bes iskalila na kartonu!

Da je protest doživeo potpuni krah, priznao je i sam organizator i blokader Ismet Solova, koji je pred sam kraj skupa morao da proglasi kapitulaciju. Iako su se nadali hiljadama, Solova je javno odjavio skup uz priznanje da se okupilo jedva 150 ljudi.

Performans za sramotu: Jajima na karton

Nemoćni da privuku građane Čačka svojim propalim idejama, prisutni su se odlučili za prizeman i sraman "performans". Za kraj svog skupa, ovi nazovi aktivisti su jajima gađali kartonski transparent sa likom predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Ove jezive scene izazvale su zgražavanje javnosti, jer pokazuju da opozicija i njihovi sateliti nemaju nikakav program osim mržnje i primitivizma.

Narod ih propročitao

Dok se predsednik države bori za stabilnost i napredak Srbije, "profesionalni protestanti" u Čačku pokazali su svoje pravo lice.

Građani su ih još jednom prozreli, ostavivši ih da sami sa sobom, na pustom trgu, izvode predstave koje ne priliče nikome, a ponajmanje pristojnoj Srbiji.

Nakon što su potrošili jaja i izvređali koga su stigli, "veliki revolucionari" su se mirno razišli, svesni da im narod više ne veruje ni reč.

Autor: Pink.rs