ZAJEDNIČKI CILJ: Premijer Macut sa Jagodom Lazarević i Zlatiborom Lončarom o cenama lekova i snabdevenosti tržišta

Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut razgovarao je danas sa ministarkom unutrašnje i spoljne trgovine Jagodom Lazarević i ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom o cenama lekova i snabdevenosti tržišta, kao jednom od najvažnijih pitanja za funkcionisanje našeg zdravstvenog sistema.

Na sastanku je konstatovano da je tržište uredno i stabilno snabdeveno, što je najvažnije za sigurnost i zdravlje građana, kao i da su lekovi koji se izdaju na recept i dalje među najjeftinijima u Evropi, što potvrđuje odgovornu politiku države.

Sa resornim ministrima, predsednik Vlade razgovarao je i o cenama lekova bez recepta, kao i suplemenata, koje su značajno više, gde je postignuta saglasnost da je neophodno nastaviti razgovore o mogućnostima smanjenja cena, vodeći računa o interesu građana, uz uvažavanje kompanija koje posluju na našem tržištu.

Predsednik Vlade zaključio je da dostupnost lekova, stabilno tržište i briga o zdravlju građana ostaju zajednički cilj i apsolutni prioritet Vlade Srbije.

Autor: D.Bošković