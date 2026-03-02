Macut najavio e-Bolovanje, od aprila počinje novi sistem: Evo kako će izgledati digitalne bolnice u Srbiji

Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut izjavio je danas da uvođenje sistema e-Bolovanja predstavlja korak ka transformaciji zdravstvenog sistema i podizanja nivoa zdravstvenih usluga, dodajući da implementacija sistema olakšava svima rad.

On je to rekao medijima nakon obilaska zdravstvene stanice Kumodraž-1, ogranka Doma zdravlja Voždovac, koju je obišao zajedno sa ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom i direktorom Kancelarije za IT i e-Upravu Mihailom Jovanovićem i gde je imao priliku da vidi kako u praksi izgleda primena e-Bolovanja.

"Ovo je jako dobar pokazatelj kako se može unaprediti rad javne uprave. Zdravstvo je jedan od najvećih stubova socijalnog dela javne uprave i dobar je indikator kad se nešto menja. Ovo je korak ka tome da napravimo transformaciju uopšte zdravstvenog sistema i da idemo ka nečemu višem, da u stvari podignemo nivo zdravstvene usluge na još više nivoe i to je nešto što je moja ideja, da pređemo i na digitalne bolnice i na digitalne klinike što će biti zapravo najviši rang nečega čemu težimo", rekao je Macut.

Istakao je da je Ministarstvo zdravlja neophodno u čitavom ovom projektu, a zahvalio je i Kancelariji za informacione tehnologije na dugogodišnjem radu i prepoznavanju koristi ovakvih sistema.

"Za državu je jako bitno da ima ovakve sisteme i implementacija ovog sistema olakšava svima rad, daje nam jednu perspektivu u radu, mislim da će svi biti zadovoljniji nego što su bili. Ovaj sistem treba da se uhoda, od aprila meseca kreću i obračuni, isplate po privremenoj onesposobljenosti za rad, odnosno bolovanju. Nadam se da ćemo ove godine uspostaviti i korekturu tog sistema, da vidimo šta može još da se popravi, na koji način da usaglasimo i sa korisnicima, kao što su pacijenti s jedne strane i s druge strane lekari, da im se omogući da lakše prate tok bolesti svojih pacijenata, koji imaju u svojim kartotekama", rekao je Macut.

Zaključio je da je uvođenje sistema odličan pokazatelj koliko se može postići digitalizacijom javne uprave.

