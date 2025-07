'IMAĆEMO 10 EKSPERATA' Paunović za Pink: Na pragu smo donošenja zakona o jedinstvenom biračkom spisku

Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut izjavio je da će sledeće sedmice biti predstavljeni rezultati rada Vlade u prvih 100 dana i naveo da je urađeno dosta toga u prethodna tri meseca ističući, između ostalog, usvajanje medijskih zakona i uvođenje novog sistema e-bolovanje.

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović ističe da je najvažnija tema koja se tiče njenog ministarstva - birački spisak.

- Na pragu smo donošenja zakona o jedinstvenom biračkom spisku. Sve imate na sajtu, ukucate vaš matični broj i sve vam piše. I ako se desi greška, to je na nivou statističke greške. Kada imamo napade, to je jedna pitka priča da se pokrije poraz, i to se prepisuje iz perioda u period. Ono što će se ''defacto'' desiti jeste da će doći do izmene. Izmene su urađene na način da su blizu predlogu koji je dala Crta pre svih - rekla je Paunović.

Ona dodaje da je godinu i nešto dana ova priča aktivna, i da je bila mučna i naporna.

- Imaćemo dakle komisiju od 10 članova, imaće novčanu naknadu za taj rad. Imaće mandat od 5 godina, mogućnost da utiču na korekcije. Ministarstvo na čijem sam čelu, kao i MUP će sa njima razgovarati. To je telo u skupštini Srbije, sve je regulisano zakonom. To će biti 10 eksperata, ne znam kako ćemo to tačno utvrditi. Imamo raznih poverenika... Važniji su mi matičari, inspektori, policajci... To su čuvari države, svako na svoj način - dodala je Paunović.

Paunović kaže da moraju da se urade izmene zakonskih načela, jer zakon trenutno pokazuje ozbiljne nedostatke.

- Čudan je pristup, nedavno je bila kontrola iz kancelarije poverenika informacija za javni značaj, a na terenu se najviše koriste informacije od javnog značaja, pa se na taj način lako zarađuju novci - dodala je ona.

- Pokušavaju da nekoga uplaše, a Srbi imaju taj genetski kod, da kada treba da se plašimo, mi se ne plašimo. Ja zaista nemam manir da pratim agresivne društvene mreže, ali sam prvi put čula da univerzitetski profesor ima neki takav stav. Meni to nije jasno, taj čovek lepo živi, a želi nekoga da linčuje... To nije posledica lošeg života, nego preterane ambicije za koje nema osnova - rekla je Paunović o napadima na kuće zvaničnika.

Autor: D.B.