Premijer Macut: Razmišljam o rekonstrukciji Vlade, neki ministri rade samo na Instagramu

Premijer Srbije prof. dr Đuro Macut izjavio je danas da nije zadovoljan radom pojedinih ministarstava i pojedinih ministara, dodajući da zbog toga razmišlja o rekonstrukciji Vlade.

"Razmišljam o rekonstrukciji, ali o rekonstrukciji će pre svega sami oni da odlučuju, odnosno o rad koji postižu i rezultati koje će postići. Mislim da ćemo svakako ići napred i moramo da razmišljamo o unapređenju svega što radi Vlada...Naša Vlada radi, svakako je vrlo odgovorna, ali ja nisam zadovoljan time da se neki ministri pojavljuju isključivo na Instagramu, da se slikaju i da to bude u stvari jedini njihov doprinos", rekao je Macut za Javni servis.

Macut je dodao da je, sa druge strane, zadovoljan radom pojedinih ministara.

"Ono što je bitno jeste da su rezultati koji su postavljeni, koje sami ministri i ministarstva moraju da kreiraju, sa brojnim saradnicima koje imaju u ministarstvima, treba da budu ogledalo rada ovih ministarstava", rekao je Macut.



Na pitanje koliko je izvesna rekonstrukcija u ovom trenutku, Macut je odgovorio da za sada to ne može reći, dodajući da nije zadovoljan pojedinim ministarstvima i odnosom ministara prema oblastima koje zastupaju.

"Uvek moramo naći i možemo naći neko rešenje, možemo unaprediti, moramo unaprediti što više i što pre, rad pojedinih sektora, i to je nešto što svi oni znaju, svi su i spremni i dovoljno mladi, dovoljno energični ili sa veoma velikim iskustvom da mogu da savladaju sve što je ono što je u dijapazonu rada svakog od tih resora", rekao je Macut.

Autor: D.Bošković