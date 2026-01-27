Macut: Ministri da budu operativniji, vreme da se razmišlja o rekonstrukciji vlade

Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut izjavio je danas da ministri i direktori javnih preduzeća moraju da budu operativiniji i da budu više na terenu i naveo da je vreme da se razmišlja i o rekonstrukciji vlade, možda već na proleće.

''Mislim da je konačno vreme da se polože neki računi na osnovu toga koliko se angažujete, ali ne samo koliko, nego i na koji način, da imate odgovornost prema nečemu svojim ponašanjem ili delovanjem. Mora se doći do toga da se razmišlja i o rekonstrukciji. Mislim da je vreme da se periodično to radi i možda jeste trenutak da s proleća razmišljamo i o tome'', rekao je Macut za Javni servis Srbije.

On je analizirajući tematsku sednicu vlade o ključnim strateškim pitanjima države, koja je održana u nedelju, rekao da je ta sednica bila presek situacije gde su se videli gde su aktuelni, ali i budući problemi.

Naglasio je da svi članovi vlade imaju potpuno jasne i definisane svoje ciljeve rada koji moraju da se poštuju.

''Moramo da unapredimo te ciljeve, da ih ubrzamo... Ja ću biti s njima sada u potpunosti u kontaktu, oni imaju jasne okvire i potrebu da referišu o svemu tome, ali ne samo članovi vlade, već i direktori brojnih javnih preduzeća, ali i drugih institucija i ustanova koje su u odnosu sa vladom i funkcionisanjem državnog sistema. Svi su pod nekom vrstom lupe, da se na neki način se stimuliše angažovanje, da se ispune ciljevi'', rekao je Macut.

Na pitanje šta očekuje od ministara, nakon kritika koje su se čule na tematskoj sednici vlade, Macut je rekao da svi moraju da budu operativniji i da izađu iz svojih kabineta, a da ''sistem mora da se resetuje'' i da se izađe iz stanja inercije.

Naveo je da je primer za to bila nedavna elektroenergetska situacija u zemlji i da je tim povodom obilazio Zlatiborski okrug i video kako to izgleda.

''Moramo da izađemo iz kabineta i da ispratimo nešto što je na terenu, da li je u pitanju obrazovanje, nauka ili zdravstvo, privredne delatnosti do infrastrukturnih projekata. Imamo ministre koji izlaze više na teren, drugi manje izlaze, misle da je njihov možda rad više vezan za kabinete'', rekao je Macut.



Dodao je da se to odnosi ne samo na ministre već i na direktore javnih preduzeća i drugih institucija.

