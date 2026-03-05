AKTUELNO

VUČIĆ SUTRA SA KOMANDANTOM KOMANDE ZDRUŽENIH SNAGA NATOA: Sastanak u 11 sati, nakon toga razgovor sa ministrom spoljnih poslova Libije

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra u Beogradu sa komandantom Komande združenih snaga NATO u Napulju admiralom Džordžom Vajkofom.

Kako je saopšteno iz Službe za saradnju sa medijima predsednika republike, sastanak će biti održan u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika.

Predviđeno je da sastanak počne u 11 časova.

Nakon toga, predsednik Vučić sastaće se sa ministrom spoljnih poslova i međunarodne saradnje u Vladi nacionalnog jedinstva Države Libije Taherom el-Baurom.

Sastanak je predviđen u 11.45 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

Autor: Iva Besarabić

