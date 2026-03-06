VUČIĆ SE SASTAO SA KOMANDANTOM NATO: Insistirao sam na poštovanju Sporazuma iz Kumanova i Rezolucije 1244 (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Beogradu sa komandantom Komande združenih snaga NATO u Napulju admiralom Džordžom Vajkofom.

Sa njim je razgovarao o jačanju saradnje Srbije i NATO uz očuvanje vojne neutralnosti.

Vučić je tokom razgovora istakao važnost KFOR-a za mir i zaštitu Srba na Kosovu i Metohiji, uz insistiranje na poštovanju Sporazuma iz Kumanova i Rezolucije 1244.

- Naglasio sam da redovan dijalog i međusobno poverenje ostaju ključ za regionalnu stabilnost i sigurnost - naveo je predsednik Vučić. Istakao je da Srbija ostaje posvećena saradnji kroz program Partnerstvo za mir, uz poštovanje svojih nacionalnih interesa i suvereniteta.

