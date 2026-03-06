Vučić se danas sastaje sa admiralom Vajkofom i ministrom Taherom el-Baurom

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa komandantom Komande združenih snaga NATO u Napulju admiralom Džordžom Vajkofom.

Sastanak će biti održan u 11.00 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Vučić danas sa ministrom spoljnih poslova Države Libije

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se dans sa ministrom spoljnih poslova i međunarodne saradnje u Vladi nacionalnog jedinstva Države Libije Taherom el-Baurom.

Sastanak će biti održan u 11.45 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Autor: Pink.rs