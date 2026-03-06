AKTUELNO

Politika

Vučić se danas sastaje sa admiralom Vajkofom i ministrom Taherom el-Baurom

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa komandantom Komande združenih snaga NATO u Napulju admiralom Džordžom Vajkofom.

Sastanak će biti održan u 11.00 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike. 

Vučić danas sa ministrom spoljnih poslova Države Libije

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se dans sa ministrom spoljnih poslova i međunarodne saradnje u Vladi nacionalnog jedinstva Države Libije Taherom el-Baurom.

Sastanak će biti održan u 11.45 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike. 

pročitajte još

Vučić danas sa komandantom Komande združenih snaga NATO

Autor: Pink.rs

#Aleksandar Vučić

#NATO

#Politika

#Sastanak

#Srbija

POVEZANE VESTI

Politika

Vučić sutra sa komandantom Komande združenih snaga NATO Vajkofom

Politika

VUČIĆ SUTRA SA KOMANDANTOM KOMANDE ZDRUŽENIH SNAGA NATOA: Sastanak u 11 sati, nakon toga razgovor sa ministrom spoljnih poslova Libije

Politika

SASTANAK U PALATI SRBIJA U PODNE: Predsednik Vučić sa komandantom Komande združenih snaga NATO u Napulju

Politika

Sastanak ministra Gašića sa komandantom Komande združenih snaga NATO u Napulju admiralom Mančom

Politika

Sastanak tačno u 10 sati: Predsednik Vučić danas sa Hekerom, generalom NATO i komandantom vazduhoplovstva SAD u Evropi-Aziji!

Politika

Vučić se danas sastaje sa Bocan-Harčenkom