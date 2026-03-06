AKTUELNO

Ministar Đurić: Srbija osuđuje kršenje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Azerbejdžana

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Sava Radovanović ||

Republika Srbija najoštrije osuđuje svaku akciju koja krši suverenitet i teritorijalni integritet Azerbejdžana i takve činove smatra nezakonitim i neprihvatljivim, saopštio je danas ministar spoljnih poslova Marko Đurić.

Đurić je u objavi na mreži Iks naveo i da je Srbija duboko zabrinuta zbog izveštaja da je Nahčivanska Autonomna Republika napadnuta usred stalnih tenzija na Bliskom istoku, što je rezultiralo povredama i oštećenjem civilne infrastrukture.

On je rekao da srpsko ministarstvo "izražava punu solidarnost sa Ministarstvom spoljnih poslova Republike Azerbejdžan, "našim prijateljima i strateškim partnerima".

"Vlada i narod Azerbejdžana mogu računati na našu punu podršku!", poručio je Đurić.

Najmanje četiri osobe povređene su kada je, kako navodi Azerbejdžan, Teheran ispalio dva drona na njegovu teritoriju blizu granice.

Azerbejdžansko Ministarstvo spoljnih poslova navelo je da je jedan dron pao na aerodrom u Nahčivanu, blizu granice sa Iranom, dok je drugi pao u blizini jedne škole.

Međunarodni aerodrom Nahčivan nalazi se na oko 10 kilometara od granice sa Iranom.

Nahčivan je politički autonomna oblast Azerbejdžana bez izlaza na more, geografski odvojena od ostatka zemlje, a graniči se sa Jermenijom, Iranom i Turskom.

Autor: Iva Besarabić

#Aleksandar Vučić

#Marko Đurić

#Politika

#SNS

#Srbija

