Oni koji su normalni su zadovoljni! TV N1 dobila jasne odgovore u Kuli: Bolje je nego pre

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Televizija N1 radila je anketu sa građanima u Kuli, gde su ljudi pristojno odgovarali i istakli da žive bolje nego pre.

"Pa ja mislim da oni koji su normalni da su zadovoljni, eto tako, ja mislim. Koji gledaju realno na život, bolje je nego pre", rekla je građanka.

Na pitanje da li bi voleli da se nešto menja, mladi u Kuli su rekli: "Bolje da se ne menja ništa".

Novinarka je pitala jednu stariju gospođu da li se nešto u Kuli gradi.

"Pa kako da ne. Evo 'Štofara' kakva je bila, evo sad tamo spa centri, i sve" rekla je građanka.

#Kula

#N1

#anketa

#građani

