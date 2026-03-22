Očajnički potezi blokadera u Kuli: Pogledajte koga su dovukli na dugo najavljivani miting koji se završio debaklom (FOTO)

Blokaderi su doživeli još jedan debakl u Kuli, a ovoga puta se radi o nečemu što se graniči sa ludošću.

Oni su za danas organizovali miting u Kuli, ali je, očekivano, odziv građana bio gotovo nikakav.

Kako bi "nadomestili" taj problem, blokaderi su se odlučili na to da na svoj skup dovuku ljude koji uopšte i nisu građani Srbije. Na snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama jasno se vidi da se na njihovom dugo najavljivanom mitingu nalaze i migranti.

Ovakav debakl ne samo da pokazuje na šta su blokaderi sve spremni, već i još jednom potvrđuje koliko poverenje građana oni zaista uživaju.

Autor: Iva Besarabić