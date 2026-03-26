Blokaderi naoružani do zuba napali aktiviste SNS u Kuli! Pogledajte policijski izveštaj - Za ovo moraju da odgovaraju

Blokaderi su noćas oko 2 sata i 45 minuta brutalno napali pripadnike Srpske napredne stranke (SNS) u Kuli.

Kako se navodi u policijskom izveštaju, oštećeni Zeljko Dušan iz Bačke Palanke prijavio je brutalan napad na njega i njegove prijatelje.

Naime, u izveštaju se navodi da je Zeljka Dušana i njegove prijatelje napala grupa blokadera koja je bila maskirana i naoružana šipkama i motkama... Pored Zeljka, napadnuti su Zoran Grubačić i Stefan Turković.

Maskirani blokaderi iz Kule su pre napada na članove SNS zapretili sledećom rečenicom: "Šta ćete ovde, je*em vam ma*er SNS-ovku pobićemo vas".

Kako se navodi u izveštaju koji je dao člana SNS, neposredno pre napada koji je bio neizbeđan naišla je patrola policije koja je sprečila dalje izvršenje krivičnog dela. Da policija nije stigla u pravom momentu, možda bi došlo do jezivih posledica...

Nakon pregleda kamera, policija je utvrdila identitet blokaderskih nasilnika iz Kule koji su bili naoružani do zuba.

Blokaderi koji su izvršili napad su: Petar Simić, Aleksandar Simić, Dimitrije Simić, Dejan Spasić, Marinko Putnik i Dušan Veselinović.

Kako saznajemo, uskoro će članovi liste „Aleksandar Vučić – Kula naša porodica“ održati konferenciju za medije na kojoj će otkriti detalje skandaloznog napada na aktiviste SNS.

Iznova pokazuju da se iza njihove takozvane vladavine prava krije ništa drugo do njihov glavni cilj, a to je rušenje Srbije i njenog predsednika Aleksandra Vučića, ali im to neće poći za rukom.

Autor: S.M.