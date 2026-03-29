BLOKADERI NAPALI AKTIVISTE SNS U BORU Petković: Povređeni prebačeni u bolnicu

Izvor: 24sedam.rs, Foto: Pink.rs ||

Prvi na listi Aleksandar Vučić - Bor - Naša porodica Radiša Petković izjavio je da su ispred prostorija SNS u Boru pojedini blokaderi napali aktiviste te stranke suzavcem i palicama i povredili neke od njih.

On je, prenose beogradski mediji pisanje Tanjuga, rekao da se povređeni aktivisti SNS nalaze u bolnici i da se očekuje lekarski izveštaj o njihovom zdravstvenom stanju.

Prema njegovim rečima, ljudi koji su napali aktiviste SNS su isti oni koji na biračkim mestima u Boru pokušavaju da zabrane ljudima da izlaze da glasaju i pokušavaju da naprave haos.

"Očekujemo da nadležni organi reaguju i identifikuju napadače", rekao je Petković.

On je pozvao sve da izbori prođu mirno i demokratski.

Autor: A.A.

Politika

Petković: Blokaderi napali aktiviste SNS-a u Boru, pozivam sve da izbori proteknu mirno

Hronika

Blokaderi naoružani do zuba napali aktiviste SNS u Kuli! Pogledajte policijski izveštaj - Za ovo moraju da odgovaraju

Politika

BLOKADERI NAPALI POLICIJU: Gađali ih bakljama ispred Generlaštaba

Politika

BLOKADERI PONOVO PRAVE HAOS: Okupili se ispred prostorija SNS na Novom Beogradu (VIDEO)

Politika

BLOKADERI NAPALI PROSTORIJE SNS: Demoliraju šta stignu

Politika

UPLAŠILI SE NISMO I OVAKVIMA ĆEMO SE UVEK SUPROTSTAVLJATI: Oglasio se Gradski odbor SNS povodom napada na njihove aktiviste