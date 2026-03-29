BLOKADERI NAPALI AKTIVISTE SNS U BORU Petković: Povređeni prebačeni u bolnicu

Prvi na listi Aleksandar Vučić - Bor - Naša porodica Radiša Petković izjavio je da su ispred prostorija SNS u Boru pojedini blokaderi napali aktiviste te stranke suzavcem i palicama i povredili neke od njih.

On je, prenose beogradski mediji pisanje Tanjuga, rekao da se povređeni aktivisti SNS nalaze u bolnici i da se očekuje lekarski izveštaj o njihovom zdravstvenom stanju.

Prema njegovim rečima, ljudi koji su napali aktiviste SNS su isti oni koji na biračkim mestima u Boru pokušavaju da zabrane ljudima da izlaze da glasaju i pokušavaju da naprave haos.

"Očekujemo da nadležni organi reaguju i identifikuju napadače", rekao je Petković.

On je pozvao sve da izbori prođu mirno i demokratski.

Autor: A.A.