'MOGAO JE DA UMRE NA LICU MESTA' Poznato stanje Davida Ćirića: Blokaderi ga opkolili, udarali u glavu i šutirali (VIDEO)

Prvi na listi Aleksandra Vučića iz Bora, Radiša Petković, otkrio je za Informer stanje povređenog aktiviste SNS Davida Ćirića, koga su blokaderi zverski prebili tokom jučerašnjeg izbornog dana u Boru.

- David se nalazi u bolnici u Boru, on se oporavlja, on je sjajan mladić, sjajan dečko. Ovi blokaderi su došli sa strane, oni nisu iz Bora. Oni su Davida opkolili i napali ga bez ikakvog razloga. Očekujem da nadležni organi reaguju i pronađu sve počinioce, neki su već uhapšeni. Blokaderi su očajni zbog političkog rezultata, oni su bez ikakvog plana i programa. Njima je ovo jedini plan i program - nasilje - istakao je Petković.

Na to se nadovezao Dragan J. Vučićević komentarom kako su sve to bili potencijalno smrtonosni udarci.

- David je primio udarce u glavu, drugi ga je šutirao... Čovek je mogao da umre na licu mesta... - istakao je glavni urednik Informera.

Podsetimo, juče su održani izbori u 10 opština u Srbiji, na kojima je u svih 10 pobedila SNS.