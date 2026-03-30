BRUTALAN I ZVERSKI OBRAČUN DESETORICE NAD JEDNIM: Lider naprednjaka Vučević žestoko osudio napad blokadera na Davida Ćirića u Boru (VIDEO)

Lider naprednjaka i savetnik predsednika Srbije Miloš Vučević oštro je osudio napad na Davida Ćirića u Boru istakavši da je bilo pitanje trenutka kada će blokaderi krenuti pesnicama i motkama da “brane” demokratiju.

- Davida Ćirića su blokaderi brutalno pretukli u Boru. Nije to bila “tuča”, kako su prenosili blokaderski mediji poznati po relativizaciji nasilja, već brutalan i zverski fizički obračun desetorice nad jednim Davidom. Nažalost, bilo je pitanje trenutka kada će blokaderi krenuti pesnicama i motkama da “brane” demokratiju. Neće građani Srbije divljanje po ulicama i ljude koji neguju profašističke narative! Juče su to pokazali u 10 lokalnih samouprava. Pobedili smo blokadere nasilnike! Pobedili smo i uvek ćemo pobeđivati za Davida i sve naše ljude koji žele da žive u naprednoj i pristojnoj Srbiji - rekao je Vučević.

