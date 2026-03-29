Petković: Blokaderi napali aktiviste SNS-a u Boru, pozivam sve da izbori proteknu mirno

Prvi na listi Aleksandar Vučić - Bor - Naša porodica Radiša Petković izjavio je da su ispred prostorija SNS u Boru pojedini blokaderi napali aktiviste te stranke suzavcem i palicama i povredili neke od njih.
On je za Tanjug rekao da se povređeni aktivisti SNS nalaze u bolnici i da se očekuje lekarski izveštaj o njihovom zdravstvenom stanju.
Prema njegovim rečima, ljudi koji su napali aktiviste SNS su isti oni koji na biračkim mestima u Boru pokušavaju da zabrane ljudima da izlaze da glasaju i pokušavaju da naprave haos.
"Očekujemo da nadležnm organi reaguju i identifikuju napadače", rekao je Petković.
On je pozvao sve da izbori prođu mirno i demokratski. U Boru se danas održavaju redovni lokalni izbori.
Ukupan broj birača na teritoriji grada Bora je 38.492, a glasaće se na 48 biračkih mesta.
Lokalni parlament ima 35 odborničkih mesta.
Na izborima za odbornike Skupštine grada Bor učestvuje sedam izbornih lista.
Lokalni izbori danas se održavaju i u Smederevskoj Palanci, Bajinoj Bašti, Kuli, Lučanima, Aranđelovcu, Kladovu, Knjaževcu, Majdanpeku i Sevojnu.
Autor: A.A.