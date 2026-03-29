POPRSKALI MU GAS U LICE, IMA STRAVIČNE POVREDE: Ovo je muškarac kog su napali blokaderi u Boru! Priključen je na kiseonik, KRVARI SLUZOKOŽA u nosu i ušima (VIDEO)

Jedan od muškaraca koje su danas napali blokaderi u Boru nalazi se u teškom stanju u tamošnjoj bolnici.

Njega i nekoliko njegovih prijatelja je ispred prostorija SNS napalo 15 blokadera, koji su ih isprskali suzavcem i nekom vrstom plina. Jednom muškarcu su slomili ruku.

Njemu su koža i oči otečene, ima hematome na licu, a nagrižena je i sluzokoža u nosu i ušima.

Doktorka je rekla da je u lošem stanju, i da je neizvesno kakav će biti ishod.

- U pitanju su hemijske povrede, ostaće na daljem praćenju i lečenju, i moguće su posledice nakon svega što se desilo. Uznemiren je - rekla je doktorka, i dodala da se povređeni muškarac nalazi na kiseoniku.

Zabrinjavajuće je da je toliko natopljen gasom kojim su ga isprskali blokaderi da i doktorima koji su u sobi sa njim nije dobro, osećaju nadražaje i kašlju.

Da podsetimo, blokaderi su ciljano došli ispred prostorija SNS da bi napali aktiviste vladajuće stranke i izazivali haos u izbornom danu.

