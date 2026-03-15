Epidemija meningitisa na koledžu: Dvoje studenata preminulo, u bolnici 11, preko 30.000 u opasnosti

Dva studenta na Univerzitetu Kent preminula su nakon izbijanja "invazivnog" meningitisa. Još 11 osoba trenutno se nalazi u bolnici i u teškom su stanju.

Više od 30.000 studenata, zaposlenih i njihovih porodica kontaktirala je agencija Ministarstva zdravlja kako bi ih obavestila o smrtnim slučajevima,prenosi Daily Mail.



Takođe je navedeno da se organizuje davanje antibiotika nekim studentima u oblasti Kanteberi nakon izbijanja bolesti, iako tačan soj još nije identifikovan. Simptomi meningitisa uključuju visoku temperaturu, povraćanje i jaku i sve jaču glavobolju.

Bolest takođe može izazvati po život opasnu sepsu. Triš Manes, regionalna zamenica direktora za jugoistok u Ministarstvu zdravlja, rekla je da studenti treba da budu oprezni jer simptome mogu pomešati sa "jakom prehladom, gripom ili čak mamurlukom".



"Studenti i osoblje će razumljivo biti zabrinuti zbog rizika od daljih slučajeva; međutim, želeli bismo da ih uverimo da su bliski kontakti obolelih dobili antibiotike kao meru predostrožnosti".

Meningitis je najčešći kod beba, male dece, tinejdžera i mladih odraslih osoba.

Može biti smrtonosan u roku od nekoliko sati od infekcije, a jedna od deset osoba koje obole od bakterijskog meningitisa umre.

Između 30 odsto i 50 odsto onih koji prežive bolest ostaju sa dugoročnim posledicama, uključujući gubitak sluha, stečene povrede mozga, epilepsiju, hronični bol, probleme sa vidom i amputacije.

Prošle godine vlada je pozvala na povećanje vakcinacije radi zaštite od meningitisa. Postoje dve vakcine koje se bore protiv glavnih uzroka meningokoknog meningitisa i sepsisa.



Jedna od njih se obično nudi odojčadi u 8. nedelji, 12. nedelji i jednoj godini života, kao deo rutinskih vakcinacija Nacionalne zdravstvene službe (NHS).

Druga štiti tinejdžere od četiri soja i obično se daje u 9. razredu škole (uzrasta od 13 do 14 godina).

Autor: S.M.